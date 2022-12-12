 الاتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة يعلن موعد انطلاق الموسم الرياضي الجديد

لمناقشة استعدادات الأندية الرياضية ودراسة الوضع التنظيمي لها وإعلان بدء الموسم الرياضي الجديد 2022-2023، عقد الاتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة اليوم، اجتماعاً مع الأندية، وذلك في مقر الاتحاد في حي الآشورية شرق مدينة قامشلو.

حضر الاجتماع رئيس اتحاد كرة القدم في الاتحاد الرياضي، نضال حميد ورئيس المكتب التنظيمي في الاتحاد طالب حسو، ورئيس مكتب الألعاب الفردية في الاتحاد عبد الله رمو ورئيس مكتب كرة القدم فايز دقوري ورئيس مكتب الألعاب الجماعية عبد القادر غيدا، بالإضافة إلى إداريين من 8 أندية وهي: "نادي سردم ونادي آساييش ونادي خبات ونادي قنديل ونادي برخدان ونادي خبات واشتي والصناديد ونادي واشوكاني".

وخلال الاجتماع، تم مناقشة الوضع التنظيمي للأندية، والدوريات والبطولات الرياضية في الموسم الرياضي الجديد2022-2023، كما تم دراسة الصعوبات والتحديات واقتراحات الأندية، وسبل حلها في الموسم الجديد.

وفي نهاية الاجتماع، أعلن الاتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة، موعد انطلاق بطولات الألعاب الفردية والجماعية ولكافة الفئات العمرية في الموسم الرياضي في إقليم الجزيرة 2022-2023، على أن تبدأ بعد 20 كانون الثاني من العام القبل.

(خ ع/ف)

ANHA