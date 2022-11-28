 الأمن الداخلي: قواتنا تستمر بمتابعة الخلايا التي تزيد من تحركاتها في ظل هجمات الاحتلال التركي

اصدرت قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، بياناً اعلنت من خلاله القاء القبض على خلية تتبع لداعش، وضبط كمية من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزتهم.

وفي البيان، أشارت إن الهجمات التي تتعرض لها شمال وشرق سوريا من قبل دولة الاحتلال التركي تزامنت " مع تزايد تحركات التنظيمات الإرهابية والخلايا التابعة لها".

وجاء في بيانها :" اليوم الاثنين 28 تشرين الثاني/نوفمبر ألقت قواتنا القبض على مجموعة إرهابية تتبع لتنظيم داعش مكونة من عشرة أفراد في بلدة أبو خشب وريفها.

حيثُ قامت قواتنا بمتابعة ورصد تحركات إحدى هذه الخلايا المتورطة بعمليات إرهابية مسلحة، ليتم إلقاء القبض على كافة أفرادها في مُداهمةٍ مُحكمة وضبْطِ مافي حوزتهم من أسلحة وذخائر وهي :

_ قذيفة آر بي كي عدد 2

_ سلاح كلاشنكوف عدد 18

_ مخازن عدد 45

_ عبوات ناسفة 2

_ قنابل يدوية 4

_ بنادق صيد 5

_ صواعق عدد 6

تستكمل قواتنا التحقيق مع أفراد الخلية ليتم تحويلهم لهيئة النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة، كما تستمر قواتنا بمتابعة الخلايا الإرهابية التي تزيد من تحركاتها وعملياتها في ظل الهجمات والتعديات التي يقوم بها الاحتلال التركي ودعمه المُستمر لهذه التنظيمات ليثير الفوضى والفتنة مُستهدفاً أمن وسلامة شعبنا ومناطقنا" .

(سـ)