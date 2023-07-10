 الآلاف في الشهباء يتظاهرون تنديداً بسياسات دولة الاحتلال بحق القائد أوجلان

ونظم مجلس مقاطعة عفرين والشهباء تظاهرة تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان ومنع سلطات الاحتلال التركي زيارته، واستنكاراً لتسليم السلطات رسائل تتضمن تهديدات بقتل للقائد.

وتجمع عشرات الآلاف من مهجري عفرين وسكان الشهباء على الطريق الواصل بين قرية تل قراح ومخيم سردم التابعين لناحية الأحدث في مقاطعة الشهباء.

وحمل المتظاهرون صور القائد عبد الله أوجلان ولافتات كتب عليها "لا لصمت منظمات حقوق الإنسان الدولية تجاه العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان "، "حان وقت الحرية"، "لا حياة من دون القائد".

وانطلقت التظاهرة بترديد المتظاهرين شعارات تمجد مقاومة القائد في سجن ايمرالي وهتافات تدين السياسات التي تمارسها السلطات التركية بحق القائد إضافة إلى الصمت الدولي حيال ذلك.

ومع وصول التظاهرة إلى الساحة الرئيسة لمخيم سردم، وقف المتظاهرون دقيقة صمت، بعدها ألقى الإداري في مجلس مقاطعة عفرين والشهباء خبات عفرين كلمة قال فيها: " إن الاحتلال التركي يفرض العزلة على القائد عبد الله أوجلان منذ أكثر من عامين ونصف ويمنع لقاءه بمحاميه وعائلته وذلك عبر عقوبات لا معنى لها".

وأضاف خبات عفرين لحديثه: "وإن رسالة التهديد التي تم تسليمها للقائد عبد الله أوجلان هي بالفعل تعود لسلطات الاحتلال التركي لأنهم فشلوا في قطع الشعب عن القائد بل على العكس ولم يستطيعوا النيل من فكر القائد الحر الذي لطالما كان كخنجر في صدر الدكتاتورية".

وتابع خبات عفرين حديثه بالقول: "إلى جانب العزلة المفروضة على قائدنا يسعون إلى إبادتنا عبر شنهم هجمات مستمرة ضدنا ويريدون تنفيذ مخطط شامل وهو فرض العزلة على القائد من جهة وترهيب الأهالي وإبعادهم عن القائد من جهة أخرى".

وأكد خبات عفرين على أنهم كمهجري عفرين وسكان الشهباء ماضون على نهج وفلسفة القائد عبد الله أوجلان حتى تحرير القائد جسدياً وتحرير كافة المناطق المحتلة.

ومن جانبها شددت الإدارية في مؤتمر ستار لمقاطعة عفرين والشهباء نجاح حسين على أنهن كنساء المنطقة ماضيات على نهج القائد عبد الله أوجلان الذي أنار درب الحرية للمرأة.

كما استنكرت سياسات الاحتلال التركي ضد القائد عبد الله أوجلان " ندين ونستنكر العزلة ورسائل التهديد التي يتلقاها القائد ولن نسمح بأن تطبق هذه السياسات على قائدنا العظيم".

(كروب/سـ)

ANHA