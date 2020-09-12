 أكثر من 70 مريض يتلقون العلاج يوميًّا في مركز الهلال الأحمر الكردي في كركي لكي

يتوجه العشرات من مرضى نواحي كركي لكي وجل آغا وتل كوجر والقرى التابعة لها بشكل يومي إلى مركز الهلال الأحمر الكردي في ناحية كركي لكي، بعد ارتفاع أسعار معاينات الأطباء التي تتراوح بين 4 إلى 5 آلاف ل.س والأدوية في الفترة الأخيرة، ويقوم المركز بتقديم الخدمات الطبية لهم بحسب الإمكانات المتوفرة لديه.

ويستقبل مركز الهلال الأحمر الكردي يوميًّا أكثر من 70 شخصًا، حيث يتم معاينتهم وإجراء الفحوصات اللأزمة لهم، ضمن أقسام المركز، بالإضافة إلى تقديم الدعم الصحي والأدوية بشكل مجانًا.

ويوجد ضمن مركز الهلال الأحمر الكردي في ناحية كركي لكي عدّة أقسام وهي (الداخلية، والنسائية، والأطفال وقسم حالات الإسعاف) بالإضافة إلى صيدلية، ويفتح أبوابه أمام الأهالي من الساعة الـ 08.00 وحتى الساعة الـ 15.00.

ويتخذ أعضاء الهلال الأحمر الكردي كافة التدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا ضمن المركز، بالإضافة إلى تقديم نصائح للمراجعين حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا، ويقوم قسم التثقيف ضمن المركز بحملات توعية في مؤسسات الإدارة الذاتية وفي المجالس والكومينات، وحملات توعية في مدارس ناحية كركي لكي والقرى التابعة لها، وتوزيع منشورات للوقاية من فيروس كورونا والأمراض المزمنة الأخرى.

جميلة تمي إدارية في مركز الهلال الأحمر الكردي أشارت إلى أنهم يقدمون الخدمات للأهالي من الناحية الصحية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المعنوي، وقالت: "نؤمن كافة الرعاية الصحية والأدوية للمراجعين، ولاسيما المحتاجين الذين يصعب عليهم التوجه إلى العيادات الطبية الخاصة بسبب ارتفاع أسعار معاينات الأطباء والأدوية".

(أ ب)

ANHA