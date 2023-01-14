 أهالي منبج يطالبون CPT بالكشف الفوري عن الوضع الصحي للقائد أوجلان

وتشدد دولة الاحتلال التركي العزلة على القائد عبد الله أوجلان، وسط تقاعس المنظمات الإنسانية والحقوقية، وخاصة لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية (CPT).

وفي هذا السياق، قالت حنان محمد، من مدينة منبج "القائد معتقل منذ نحو 24 عاماً في سجن إمرالي وفي الآونة الأخيرة شددت السلطات التركية العزلة عليه أكثر؛ لتعميق الأزمات في العالم والشرق الأوسط".

وتابعت "إننا نستمد القوة والفكر من قائدنا عبد الله أوجلان، وما وصلنا إليه من إنجازات كلها بفضل فكره وفلسفته"، مطالبة خلال حديثها ((CPT تقريراً بالكشف عن الوضع الصحي للقائد عبد الله أوجلان، كما طالبت بالحرية الجسدية للقائد أوجلان.

بدوره، أدان المواطن، عبد الستار حسين العزلة المفروضة على القائد أوجلان، وقال "القائد أوجلان من الشخصيات المهمة بالنسبة للتحرر والديمقراطية الجذرية،وما تفعله دولة الاحتلال التركي بحقه غير إنساني ومنافٍ للقوانين والأخلاق".

وأضاف: "نحن مع فكر القائد أوجلان، ونهج أخوة الشعوب، والعيش المشترك"، مطالباً "المنظمات الحقوقية ولجنة مناهضة التعذيب الأوروبية بالتدخّل والكشف عن وضع القائد الصحي".

أما الشابة، شيرين أحمد فقالت "المؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد عبد الله أوجلان، كانت بهدف قمع الشعوب الحرة، وعدم السماح لها بنيل الحرية".

وأضافت: "القائد معتقل في سجن إمرالي، ولكن فكره ينتشر بين جميع الأمم؛ لأنه فكر حر وديمقراطي"، مؤكدة أن "الفئة الشابة سوف ترفع من وتيرة نضالها حتى ينال القائد عبد الله أوجلان حريته الجسدية".

(س ع/د)

ANHA