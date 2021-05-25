 أهالي هجين يستذكرون شهداء شهر أيار ممن شاركوا في حملة عاصفة الجزيرة

الاستذكار نظمه مجلس عوائل الشهداء في بلدة هجين بريف دير الزور الشرقي، بحضور ذوي الشهداء وعدد من القادة العسكريين إلى جانب أعضاء في مجلس الشعب ورئيسها المشترك.

الشهداء من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية وهم "الشهيد عمار مشعل الشملان، الشهيد عبد الرحمن المحمد، الشهيد أمير خالد المخلف، الشهيد محمد وليد الفارس، الشهيد عبد السلام محمد الحماده، الشهيد طارق الحمد الجاسم، الشهيد وليد جمعه السلامة، الشهيد خالد جمعه السلامة، الشهيد صياح عبدالله العبد".

وبدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت إجلالًا لأرواح الشهداء، أشاد بعدها الإداري في مكتب الشهداء التابع لمجلس دير الزور العسكري شملان الشملان، بتضحيات الشهداء التي لولاها لبقيت المنطقة تقبع تحت الإرهاب" دماء الشهداء زادت من العزيمة والقوة لمن تبعهم على الطريق نفسه، وستكون مشعل نور يهتدي به كل تواق إلى الحرية".

وباسم شبيبة حزب سوريا المستقبل، عاهدت العضوة في الشبيبة رنا الصالح ذوي الشهداء، بالمضي قدمًا على خطا أبنائهم حتى تحقيق ما خرجوا واستشهدوا من أجله في بناء مجتمع حر يسوده العدل والمساواة.

ومن بعدها أشعل ذوو الشهداء الشموع أمام صور أبنائهم بالتزامن مع الوقوف دقيقة صمت من قبل الحضور.

الجدير ذكره أن أهالي قرية أبو حمام في ريف دير الزور الشرقي سينظمون غدًا مراسم استذكار لأبنائهم من شهداء شهر أيار أيضًا الذين شاركوا في حملة عاصفة الجزيرة.

(ف ع/ مـ)

ANHA