 افتتاح مؤسسة نوروز الاستهلاكية في مدينة منبج

قامت لجنة الاقتصاد التابعة للإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج وريفها وبحضور عضوات وأعضاء المؤسسات واللجان التابعة للإدارة المدنية الديمقراطية ومجلس عوائل الشهداء بافتتاح مؤسسة استهلاكية للمواد الاستهلاكية والغذائية، بهدف تخفيف العبء عن المواطن وكسر احتكار التجار للمواد، بناء على توجيهات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا للجنة الاقتصاد في منبج، وسميت المؤسسة بماركة نوروز والتي تقع جانب دوار الميزان على طريق حلب وسط المدينة.

وبدأ الافتتاح بإلقاء كلمة للرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في مدينة منبج وريفها محمد خير شيخو الذي بارك وهنأ لجنة الاقتصاد بافتتاح مؤسسة نوروز الاستهلاكية.

وأشار محمد خير شيخو إلى أنه "يتم فتح مؤسسات استهلاكية نتيجة الحاجة المحلة ولمنع احتكار التجارة للمواد الاستهلاكية، والهدف من ذلك خدمة المواطن بالدرجة الأولى، إلى جانب مواجهة الغلاء في الأسواق، وهذه الخطوة تأتي بتوجيهات من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وبمساهمة الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج ومشاركة لجنة الاقتصاد".

ثم ألقيت كلمة باسم أمهات الشهداء ألقتها عضوة مجلس عوائل الشهداء حسناء الظاهر التي باركت وهنئت افتتاح المؤسسة الاستهلاكية، وتمنت التفوق والنجاح والسير على خطا الشهداء "الذين لولا دماؤهم ما تحررت هذه المدينة، ودماء الشهداء هي التي رسمت حدود هذا الوطن وبفضل دمائهم تأسست المؤسسات والمجالس".

وأكدت حسناء الظاهر بأن أسر الشهداء ستكون إلى جانب الإدارة المدينة الديمقراطية، لتسيير العمل والسير على خطا الشهداء وبناء مجتمع حر وديمقراطي استنادًا إلى فكر الأمة الديمقراطية.

وبعد الانتهاء من الكلمات قُص شريط الافتتاح من قبل حسناء الظاهر، وهي والدة الشهيد محمود العيسى المقاتل ضمن مجلس منبج العسكري، واختتم الافتتاح بتجول الحضور بالمؤسسة الاستهلاكية.

(كروب/ج)

ANHA