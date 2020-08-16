 افتتاح مخيم سري كانيه لاستقبال المُهجّرين القاطنين في مراكز الإيواء بالحسكة

عقد مجلس مقاطعة الحسكة بالتنسيق مع هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في اقليم الجزيرة مؤتمرًا صحفيًّا بصدد افتتاح مخيم جديد لنازحي سري كانيه الذين هجّروا بعد الهجوم التركي على مناطقهم في الـ9 من شهر تشرين الأول من العام المنصرم.

وبسبب الهجوم التركي تحولت أكثر من 80 مدرسة في مدينة الحسكة إلى مراكز للإيواء، مما تسبب بضغط على المدارس الأخرى من ناحية التعليم، وتم تقسيم الدوام المدرسي إلى 3 فترات متوزعة بين كافة المراحل الدراسية.

وحضر المؤتمر الذي عُقد في المخيم الواقع شرق مدينة الحسكة مقابل معمل الغزل، والذي سمي بـ مخيم سري كانيه، الرئاسة المشتركة لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في إقليم الجزيرة وليدة بوطي وحسين العلي، والرئاسة المشتركة لمكتب شؤون اللاجئين في إقليم الجزيرة كلستان أوسو، والرئاسة المشتركة لمخيم سري كانيه زمزم حسين وصالح الحميدي.

وبدأ المؤتمر بإلقاء كلمة من قبل الرئاسة المشتركة لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في إقليم الجزيرة حسين العلي ووليدة بوطي، باللغتين العربية والكردية، وقال حسين العلي في مستهل حديثه "نعلن اليوم عن افتتاح مخيم سري كانيه لاستقبال المُهجّرين القاطنين في مراكز الإيواء، وكمرحلة أولى تم تجهير 620خيمة لإيواء 620 أسرة".

وأضاف حسين العلي "سنقوم باستقبال المُهجّرين في الـ20 من هذا الشهر، والمخيم مجهّز بشكل جيد من جهة المرافق الحيوية، مياه الصرف الصحي والكهرباء ومياه الشرب، والقدرة الاستيعابية للمخيم 2660 خيمة".

وناشدو في نهاية المؤتمر المنظمات الإنسانية والدولية لتقديم يد العون للمُهجّرين والنازحين في مخيم سري كانيه.

(ه إ ج إ/سـ)

ANHA