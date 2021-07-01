 عبير موسي تتعرض لاعتداء جديد داخل البرلمان التونسي

واعتدى النائب المستقل بالبرلمان التونسي، الصحبي صمارة، بالضرب على رئيسة كتلة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي، خلال جلسة عامة للبرلمان أمس الأربعاء.

ووفقاً لما أظهرته مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الافتراضي، غادر النائب الصحبي صمارة مقعده وتوجه إلى رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي التي كانت تقوم بنقل مباشر بهاتفها النقال وذلك لمنعها من التصوير، وسدد لها عدّة لكمات قوية على رأسها وكتفيها ومن الخلف، ثم حاول ركلها لإسقاطها، قبل أن يتدخل بقية النواب، وذلك بحضور النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ إيمان الزهواني هويمل والوفد المرافق لها.

من جانبها، دانت الحكومة التونسية الاعتداء الذي تعرضت له عبير موسي تحت قبة البرلمان. وأكدت أن العنف اللفظي والمادي مرفوض مهما كانت أسبابه ومهما كان مصدره، داعية للابتعاد عن هذه الممارسات.

وكانت موسي، تعرضت لاعتداء مرتين تحت قبة البرلمان، في يوم واحد من زملاء لها في المجلس.

وأظهرت مشاهد للنائبة تبكي بشدة من شدة الألم، وتطلب طبيب المجلس لإسعافها مما تعرضت له، واصفة المعتدين عليها من زملائها بالمجرمين.

وقبيل واقعة الاعتداء الثانية، قالت رئيسة كتلة الدستوري الحر في برلمان تونس عبير موسي في مقابلة مع شبكة العربية: إن "رئيس البرلمان راشد الغنوشي جند أشخاصاً لمنعي من دخول البرلمان التونسي، ووصفته برأس الأفعى".

وأشارت من أمام مبنى البرلمان إلى أنه يتم منعها من دخول البرلمان بأمر من الغنوشي، لافتة إلى أن العنف ليس غريباً على هذا المجلس.

وأبدت تصميمها على مواصلة عملها رغم الاعتداء عليها في البرلمان، مؤكدة أن الغنوشي يحرك خيوط اللعبة في تونس. واتهمت القضاء التونسي بالتقاعس، قائلة إنه لا يحرك ساكناً بشأن واقعة الاعتداء عليها، مضيفة أن "تونس أصبحت رسميًاً دولة راعية للإرهاب والعنف".

وتعطلت جلسة البرلمان لليوم الثاني على التوالي، بسبب اعتصام ينفذه نواب كتلة الدستوري الحر فوق المنصة المخصصة لرئيس البرلمان، للمطالبة بإلغاء اتفاقية إحداث مقر لصندوق التنمية القطري بتونس من جدول أعمال الجلسة العامة.

(د ع)