 أبناء شهداء إقليم عفرين طالبوا المجتمع الدولي أداء مسؤولياته حيال جرائم الاحتلال التركي

وتجمّع العشرات من أبناء الشهداء في إقليم عفرين، في ساحة مخيم سردم في مقاطعة الشهباء، للتنديد بجرائم الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين.

وقرئ خلال التجمع، البيان الذي أصدره أبناء الشهداء بهذا الصدد باللغتين العربية والكردية.

البيان استنكر بداية جرائم الاحتلال التركي وسياسات التغيير الديمغرافي في عفرين. كما استنكر أيضًا الصمت الدولي والصمت المنظمات الإنسانية الدولية إزاء جرائم الدولة التركية.

وأضاف البيان: "إن حكومة الطاغية أردوغان وزمرته تقوم بحرق وهدم المدن والقرى وتخريب البنية التحتية للمجتمع ومحو آثارها ومعالمها التاريخية خاصة في عفرين وباقي المناطق المحتلة، وتمارس كافة أنواع الجرائم المنظمة من قتل وخطف واغتصاب ونهب الثروات، وفرض الأتاوات والتهجير القسري في قرى عفرين لإحداث التغيير الديمغرافي وإنهاء وجود شعوب المنطقة".

أبناء الشهداء في إقليم عفرين ناشدوا في ختام بيانهم "المجتمع الدولي وكل المنظمات الحقوقية الدولية للوقوف إلى جانب قضية شعوبنا العادلة والضغط على هذه الأنظمة الفاشية لوقف هذه الجرائم التي تمارسها بحق شعوبنا وإنهاء الاحتلال على منطقتنا".

وانتهى التجمع بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة العصر ومقاومة أهالي عفرين في مخيمات النزوح.

(ك)