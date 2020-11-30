 6 وفيات و٧٧ حالة إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

أوضح الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أن حالات الوفاة هي لرجلين من الشهباء، وآخر من قامشلو، ورابع من الحسكة، وامرأة من الشهباء، وأخرى من قامشلو.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ٧٧ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي ٤٢ ذكور و٣٥ إناث، وتتوزع على الشكل التالي:

٩ حالات في الحسكة

٩ حالات في ديرك

٧ حالات في قامشلو

حالة واحدة في عامودا

١١ حالة في الرقة

٩ حالات في الطبقة

٢٣ حالة في الشهباء

٥ حالات في كوباني

٣ حالات في منبج

كما ذكر مصطفى أنه تم تسجيل ١٣ حالة شفاء جديدة.

ويذكر أن عدد حالات الإصابة بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٧٠٣١ حالة، منها ١٩٥ حالة وفاة، و ١٠٣٢ حالة شفاء.

(سـ)