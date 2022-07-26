 5 إصابات وأكثر من 940 قذيفة أطلقها الاحتلال على مقاطعة الشهباء وقرى شرا وشيراوا

تعرضت ناحية تل رفعت والعديد من القرى في مقاطعة الشهباء وناحيتي شرا وشيراوا التابعتين لمقاطعة عفرين المحتلة، لقصف عنيف وواسع نفذه جيش الاحتلال التركي ومرتزقته .

وبحسب المعلومات التي وصلت وكالتنا، فأن القصف تسبب بإصابة 5 مواطنين، إصابة أحدهم حرجة نقل على أثرها لمشافي مدينة حلب لتلقي العلاج.

بينما سقطت حتى الأن أكثر من 940 قذيفة صاروخية ومدفعية على المنطقة

هذا وسقطت على قرية بينه ومحيطها في ناحية شيراوا لوحدها أكثر من 50 قذيفة، فيما تعرضت قرى مرعناز وعلقمية وشوارغة وقلعة شوراغة للقصف بأكثر من 140 قذيفة صاروخية .

وفي القرى التابعة لمقاطعة الشهباء، سقطت على قرى منغ وعين دقنة وبيلونية وشيخ عيسى وحربل وسموقية وتل المضيق وزيوانة وناحية تل رفعت أكثر من 750 قذيفة، تسببت بإضرار كبيرة في ممتلكات المواطنين.

(سـ)