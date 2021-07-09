  توثيق جرائم الاحتلال التركي ضد النساء في عفرين

منذ احتلالها لمنطقة عفرين ارتكبت الدولة التركية ومرتزقتها جرائم فظيعة بحق النساء. في مسعى إلى استهداف وضرب إرادة المرأة الحرة في جميع أجزاء كردستان.

بتاريخ الـ 18 من شهر آذار عام 2018 احتلت الدولة التركية منطقة عفرين بدعم من حلف الناتو ودولة روسيا. وخلال أكثر من ثلاث سنوات من الاحتلال ارتكبت دولة الاحتلال التركية ومرتزقتها جرائم كبيرة وانتهاكات بحق النساء في عفرين.

عضوة منظمة حقوق الإنسان في عفرين نايلة محمود قالت بهذا الصدد إن النساء في عفرين يتعرضن لانتهاكات وجرائم كبيرة.

وقالت نايلة محمود أن منظمة حقوق الإنسان في عفرين وثقت مقتل 83 امرأة على يد جيش الاحتلال ومرتزقته، منها 5 حالات انتحار لنساء أقدمن على الانتحار خوفاً من الوقوع في يد المرتزقة.

كما أصيبت 216 امرأة بإصابات مختلفة، إضافة إلى 70 حالة اغتصاب.

وأضافت نايلة محمود: "كما وثقت المنظمة خلال الأشهر الـ 6 الأخيرة اختطاف 25 امرأة لا يزال مصيرهن مجهولاً، ومن بين المختطفات طفلتين هما كل من عالية عدنان جمعة 13 عاماً ورويا محمود خاطر 6 أعوام. بالإضافة إلى المسنة أمينة مصطفى البالغة من العمر 60 عاماً.

كما قتلت 9 نساء عرف منهن كل من الطفلة هناء مصطفى (عامين)، زينب شيخ داوود 21 عاماً، زينب إبراهيم 14 عاماً، هيفا شريف قاسم 21 عاماً".

وتابعت نايلة محمود أيضاً: "لقد تم توثيق انتهاكات وجرائم الدولة التركية لا يمكن لأحد إخفاء هذه الحقائق. إلا أن الجرائم الحقيقية أكثر مما تم توثيقه. هناك المئات من نساء عفرين معتقلات في السجون يتعرضن للاغتصاب والضرب والتعذيب. قبل احتلال عفرين كانت نسبة الكرد هي 90%، إلا أن هذه النسبة تراجعت إلى 25% بعد الاحتلال، وهذا خطر كبير. الذين يتم توطينهم الآن في عفرين هم من عوائل المرتزقة يتم توطينهم بدلاً من الكرد".

عضوة لجنة العلاقات الدبلوماسية في مؤتمر ستار سوزان مصطفى سلطت الضوء أيضاً على انتهاكات وجرائم الاحتلال التركي ومرتزقته ضد النساء في عفرين خلال السنوات الـ 3 الأخيرة، وقالت بهذا الصدد: "تتعرض النساء لانتهاكات وجرائم يومية تجاوزت كل الأعراف والمبادئ الأخلاقية الإنسانية. تصلنا يومياً العديد من المعلومات والأنباء المؤلمة. حيث تشهد عفرين حالات اختطاف متكررة للنساء تحت اسم الزواج ويتم نقلهن إلى تركيا. بعض النساء اللواتي سبق وأن قضين فترات سجن في سجون المرتزقة تحدثن لنا عن الانتهاكات داخل السجون. حيث تتعرض النساء لممارسات وحشية لا يمكن تحملها".

وأضافت: "لا يمكن للنساء أن يتجولن ويخرجن بدون حجاب. وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها عبر الهاتف، يتم اختطاف الفتيات ومن ثم يتم ابتزاز أهاليهم بالصور ومقاطع الفيديو لإجبارهم على دفع الأموال. العديد من العوائل اضطروا إلى بيع أملاكهم. كما أقدمت العديد من الفتيات على الانتحار. وفي كل يوم تتصاعد حدة الانتهاكات وحالات القتل والتعذيب والانتحار والاختطاف والسجن. لقد استولوا على أموال العديد من النساء ممن كن يعملن في مؤسسات الإدارة الذاتية سابقاً. تتعرض النساء للاغتصاب. جميع هذه الانتهاكات موثقة لدينا. الممارسات الوحشية التي ترتكبها الدولة التركية ومرتزقتها في عفرين خطيرة جداً. لقد تم الإفراج عن العديد من النساء بعد المناشدات التي أطلقناها، ولكن يتم نقلهن من قبل المرتزقة إلى تركيا".

وحول الاحصائيات المتعلقة بالانتهاكات والجرائم ضد النساء خلال ثلاث سنوات ونصف قالت سوزان مصطفى: "منذ احتلال وعفرين وحتى الآن لا يزال مصير 1200 امرأة مختطفة مجهولاً. كما تعرضت أكثر من ألف امرأة للقتل والاغتصاب، كما تم اختطاف 99 امرأة وتم سجنهن في سجن إعزاز. وخلال الأشهر الستة الأخيرة تم توثيق مقتل 23 امرأة، وحالة تزويج قسرية، بالإضافة إلى 9 حالات اغتصاب.

وأنهت سوزان مصطفى حديثها بالقول: أولئك الذين يدعون على وسائل الإعلان أنه لا توجد انتهاكات في عفرين، فنحن لدينا الوثائق. هؤلاء الأشخاص الذين يروجون لهذه المزاعم هم الذين شاركوا في احتلال عفرين وهم الآن يدعمون التغيير الديمغرافي ويشاركون في الجرائم الوحشية التي ترتكب بحق النساء الكرد. أطالب المجتمع الدولي وجميع شعوب العالم وبشكل خاص النساء، بالتصدي لهذا الظلم".

(ك)

ANHA