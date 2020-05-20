  مقاتل تركماني: ممارسات تركيا في المناطق المحتلة نسخة عن ممارسات داعش

ومنذ الـ 9 من تشرين الأول عام 2019 لم تهدأ الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، حيث تتعرض ناحية عين عيسى لهجمات يومية من قبل جيش الاحتلال والمجموعات المرتزقة.

ويقف مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية بمختلف مكوناتها في وجه المخططات التركية لتوسيع رقعة احتلالها لمناطق شمال وشرق سوريا بعدما احتلت سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض.

المقاتل التركماني عاكف رقة، قال إن سبب التحاقه بقوات سوريا الديمقراطية "هو الظلم والممارسات الوحشية التي يمارسها مرتزقة داعش المدعومون من دولة الاحتلال التركي، وما تعرضت له أسرته على يدهم من قتل وتنكيل".

وأشار عاكف إلى أن الممارسات التركية في المناطق المحتلة هي نسخة عن ممارسات مرتزقة داعش.

عاكف من بلدة حمام التركمان التابعة لمقاطعة كري سبي/تل أبيض المحتلة، قُتل والده أمام عينيه بسبب معارضته لأحكام مرتزقة داعش.

وفي هذا السياق، قال عاكف" والدي قال للمرتزقة (إن لنا رباً يحاسبنا ولستم أنتم من تحاسبون العباد)، لذلك أطلقوا عليه نار حقدهم بشكل وحشي أمام مرأى أهالي البلدة".

ويضيف المقاتل التركماني " أقاتل إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية لتحرير الأرض والبشر من طغيان دولة الاحتلال التركي التي دعمت داعش".

(م)

ANHA