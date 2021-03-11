  ممثلو الإيزيديين يختتمون اجتماعهم مع المسؤولين العراقيين: متمسكون بإرادتنا

وخرج الإيزيدييون في قضاء شنكال، اليوم، في تظاهرة كبرى، رغم عرقلة القوات العراقية، كان قد دعا إليها مجلس الإدارة الذاتية، يوم أمس، دعمًا لأسايش إيزيدخان ورفضًا للاتفاقية التي وقّعتها الحكومة العراقية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني في 9 تشرين الأول 2020.

وبعد إلقاء بيان باسم مجلس الإدارة الذاتية، التقى وفد ضم ممثلين عن الإيزيديين ومجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية لشنكال، وحزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي، وحركة حرية المرأة الإيزيدية، اجتماعًا مع المسؤولين العراقيين لنقل مطالب الشعب لهم، وانتظر المتظاهرون أمام مركز أسايش إيزيدخان.

الاجتماع عقد في مقر القيادة العسكرية للجيش العراقي في شنكال، وكان من بين المجتمعين، مسؤول لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الإدارة الذاتية لشنكال، خبات حربو، والناطقة الرسمية باسم حركة حرية المرأة الإيزيدية، نعام بدل، وعددًا من وجهاء الإيزيديين.

ووفق المعلومات التي تم الحصول عليها من داخل الاجتماع، فإن ممثلي المجتمع الإيزيدي، أكدوا تمسكهم بإرادتهم، وعدم التنازل عن مطالبهم في حقهم المشروع في حماية أرضهم وإدارة أمورهم.

فيما قدموا مطالبهم مكتوبة للمسؤولين والضباط العراقيين، الذين أكدوا التزامهم بنقلها إلى المسؤولين العراقيين في العاصمة بغداد.

هذا وكان نائب الرئاسة المشتركة لمجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال، حسو إبراهيم، ألقى عند إحدى حواجز القوات العراقية، كلمة قال فيها إنهم لن يسمحوا مجددًا بأن يكون شنكال ضحية الحسابات السياسية.

مضيفًا إنهم لن يقبلوا فرمانات جديدة بحقهم تحت اسم القانون، وفي عام 2014 لو كان هناك أسايش إيزيدخان لما تعرض الإيزيديون لذلك الفرمان.

ونقل حسو إبراهيم مطالب الإيزيديين بأن يكون شنكال منطقة لا مركزية وقال "نحن لسنا ضد قوانين العراق، وبحسب القوانين العراقية فإننا أيضًا نطالب بحقوقنا.

(سـ).