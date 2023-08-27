  KNK يطالب الحكومة العراقية بالوقوف في وجه هجمات تركيا

أوضح المؤتمر القومي الكردستاني عبر بيان، أنه تم استقبال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في هولير بشكل مخجل، ولفت الانتباه إلى دور فيدان في قتل العديد من المقاتلين والقادة الكرد.

وذكر المجلس التنفيذي للمؤتمر القومي الكردستاني، أن زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى العراق وإقليم كردستان تمت لتبرير ومواصلة هجمات أنقرة على المنطقة.

وأشار المؤتمر القومي الكردستاني إلى أنه من بين الأربعة دول التي تحتل كردستان، فإن دولة العراق تعترف بحقوق الكرد ووجودهم حسب الدستور الأساسي، وذكر أن تركيا تحاول أن تجعل دولة العراق تسير على خطاها وأن تعيدها إلى عصر نظام صدام حسين.

أوضح المؤتمر القومي الكردستاني أن هدف الدولة التركية هو "هزيمة مصالح الشعب الكردي"، وأشار إلى موقف تركيا خلال استفتاء الاستقلال الذي أجري قبل ستة أعوام.

إذا قدّم لك عدوك معروفاً عليك أن تفكر في ذلك عشر مرات

ووصف المؤتمر القومي الكردستاني أسلوب استقبال هاكان فيدان في هولير بأنه أسلوب مخزٍ، كما ذكر أنه قُتل العديد من المقاتلين والقادة الكرد بقرار من هاكان فيدان والمنظمة التي يترأسها.

وأشار المؤتمر القومي الكردستاني إلى ما قاله هاكان فيدان لرئيس وزراء حكومة إقليم كردستان بعد أن قدّم الشكر له، حيث قال: "إذا أراد عدوك أن يسدي لك معروفاً، عليك أن تفكر بالأمر عشر مرات".

ونوّه المؤتمر القومي الكردستاني أنه بدلاً من اتخاذ موقف ضد هجمات الدولة التركية، يسهّل الحزب الديمقراطي الكردستاني تنفيذ هذه الهجمات، وقال منتقداً: "فيما يتعلق بالهجمات والمجازر التي حدثت في بنجوين وسيدكان وبرادوست خلال زيارة فيدان إلى هولير، التزمت إدارة الجنوب الصمت".

نداء إلى حكومة العراق والحزب الديمقراطي الكردستاني

دعا المؤتمر القومي الكردستاني الحكومة العراقية إلى عدم التعاون مع الدولة التركية، وطالب بالوقوف في وجه هجماتها، وناشد كذلك الحزب الديمقراطي الكردستاني، التخلي فوراً عن موقفه المنحاز للدولة التركية والعودة إلى السير وفق نهج وطني.

وكما دعا، كافة القوى الكردستانية إلى الوقوف في وجه الاحتلال واتخاذ مكانها في مسيرة النضال من أجل الحرية الكردية.

وحيّا المؤتمر القومي الكردستاني، قوات الدفاع الشعبي التي تتصدى لهجمات جيش الاحتلال التركي في كل من زاب ومتينا وآفاشين.

(أ ب)