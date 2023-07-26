  بحضور جماهيري غفير افتتاح بطولة لكرة القدم في ناحية تل تمر

بهدف تعزيز الرياضة والروح الرياضية، نظمت لجنة الشباب والرياضة في مجلس منطقة تل تمر، وبالتنسيق مع حركة الشبيبة الثورية بطولة كرة قدم في ملعب قرية تل نصري باسم الشهيد باران الموا، ويشارك في البطولة 12 فريقا من مكونات ناحية تل تمر.

مراسم افتتاح البطولة بدأت بالوقوف دقيقة صمت اجلالا لأرواح الشهداء. ومن انطلقت مباراة بين فريقي الشهيد كلهات ، والزيادات، لتنتهي المواجهة بفوز فريق الشهيد كلهات على منافسه فريق الزيادات بنتيجة 4 -2.

الاداري في لجنة الشباب والرياضة في مجلس منطقة تل تمر عبدالقادر هاشم عبد القادر قال انهم من خلال هذه البطولة يقومون بتطوير مهارات الشبيبة في المنطقة، والهدف من هذه البطولة هو تطوير الروح الرياضية لدى الشباب.

وأضاف عبد القادر "هذه البطولة هي رسالة للاحتلال التركي بأننا صامدون ونمارس حياتنا الطبيعية، رغم الهجمات الشبخ يومية التي تتعرض لها ناحية تل تمر"، مؤكدا بانهم مستمرون بتنظيم هكذا فعاليات وفي المستقبل القريب سيتم الاعلان عنها.

(كروب/ك)