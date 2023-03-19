بزيهم الفلكلوري العربي والكردي أهالي الطبقة يوقدون شعلة نوروز

توافد، اليوم، المئات من أهالي مدينة الطبقة وريفها، وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية والأحزاب السياسية، وتجمّع نساء زنوبيا، وشيوخ ووجهاء العشائر، إلى المدينة الرياضية في مدينة الطبقة؛ للاحتفال بعيد نوروز، مرتدين الزي الفلكلوري العربي والكردي.

وبدأت فعاليات الاحتفال بعيد نوروز، التي انطلقت تحت شعار (بروح مقاومة نوروز نحرر القائد أوجلان وندحر الاحتلال)، بإيقاد شعلة نوروز من قبل عضوتي مجلس عوائل الشهداء في الطبقة، مريم حنان وكوثر النهار، والرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي في الطبقة، هدى العوان وحامد الفرج، وعضو مجلس الطبقة العسكري محمد رؤوف، وعضوة مكتب تجمّع نساء زنوبيا في الطبقة، نعيمة الأسود.

ومن المقرر أن يتخلل احتفالية عيد نوروز عدّة كلمات، بالإضافة إلى عروض ثقافية وفنية.

(كروب/خ)

ANHA