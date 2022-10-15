بظروف غامضة.. العثور على جثة مواطن مقتولاً بمحيط مصياف غرب حماة

عثر أهالي على جثة مواطن في العقد الخامس من عمره مقتولاً بظروف غامضة وعليها آثار طلقات رصاص، بمحيط مدينة مصياف الواقعة بريف حماة الغربي ضمن مناطق سيطرة قوات حكومة دمشق، دون معرفة دوافع وأسباب مقتله، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 131 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2022 وتحديداً الشهر الثالث منه، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، وهم 22 طفلاً، و23 امرأة، و86 رجلاً وشاباً، حيث كانت للمناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق النصيب الأكبر من هذه الجرائم، غالبيتهم من السويداء (32 جريمة قتل)، وريف دمشق التي شهدت 23 جريمة قتل.

(ل د)