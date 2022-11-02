بيونغ يانغ تطلق 10 صواريخ من أنواع مختلفة وسيول ترد

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت الأربعاء 10 صواريخ على الأقل من مختلف الأنواع، بعد فترة وجيزة من تأكيدها سقوط صاروخ بالستي للمرة الأولى جنوب الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين.

وردا على ذلك أطلقت سيول ثلاثة صواريخ جو-أرض.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي "أطلقت كوريا الشمالية 10 صواريخ على الأقل من مختلف الأنواع باتجاه الشرق والغرب".

وقال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك-يول الأربعاء "إن إطلاق صاروخ بالستي كوري شمالي عبر الحدود البحرية المتنازع عليها وسقوطه بالقرب من المياه الإقليمية لبلاده يعد "عمليا غزوا للأراضي".

وأشار يون في بيان صادر عن مكتبه الى أن "استفزازات كوريا الشمالية هي عمليا غزو للأراضي من خلال صاروخ عبر خط الحد الشمالي للمرة الأولى منذ تقسيم" شبه الجزيرة.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن تحذيراً نادراً من غارة جوية صدر بجزيرة نائية في كوريا الجنوبية بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صواريخ في البحر الأربعاء، من بينها صاروخ سقط على بعد أقل من 60 كيلومتراً من الساحل الجنوبي للبلاد.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مسؤول في مقاطعة أولونغ قوله إنه تم إجلاء الموظفين إلى قبو عندما بدأ التحذير.

وتأتي عمليات إطلاق الصواريخ بعد أن طالبت بيونغ يانغ الثلاثاء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بوقف تدريباتهما العسكرية واسعة النطاق، قائلة إنه لم يعد من الممكن التسامح مع مثل هذا "التهور والاستفزاز".

وبدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واحدة من أكبر المناورات الجوية العسكرية المشتركة بينهما يوم الإثنين، وشنت مئات الطائرات الحربية من الجانبين هجمات وهمية على مدار 24 ساعة في اليوم.

وأجرت كوريا الشمالية تجارب على عدد قياسي من الصواريخ هذا العام، وقالت إن الموجة الأخيرة من عمليات الإطلاق كانت ردا على مناورات الحلفاء.

(م ش)