في حلقة جديدة من التوتر المتصاعد بين الجارتين الكوريتين، أطلقت بيونغ يانغ فجر السبت " ثلاثة صواريخ بالستية باتجاه البحر الشرقي"، في إشارة إلى المسطح المائي المعروف أيضاً باسم بحر اليابان.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، أن الصواريخ البالستية الثلاثة قصيرة المدى، جرى إطلاقها ابتداء من الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي (2300 بتوقيت جرينتش) من مقاطعة هوانغهاي الشمالية جنوبي العاصمة بيونغ يانغ، حسب شبكة فرانس24.

وقال خفر السواحل الياباني أيضاً إن كوريا الشمالية، أطلقت ما قد يكون صاروخاً بالستياً، وأرسل إشعاراً بشأن صاروخ آخر.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن صاروخاً ثانياً أطلقته كوريا الشمالية سقط على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وهذا الإطلاق هو الأحدث في إطار سلسلة غير مسبوقة من التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية هذا العام، حيث تواصل بيونغ يانغ تطوير الأسلحة وسط تكهنات بأنها قد تجري تجربة نووية للمرة السابعة.

وأطلقت كوريا الشمالية الصواريخ غداة إعلان وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أنها أجرت بنجاح اختباراً لمركبة فضائية تعمل بالوقود الصلب.

وتأتي عملية الإطلاق الجديدة هذه بعد خمسة أيام على توغل خمس مسيّرات كورية شمالية في المجال الجوي لكوريا الجنوبية، حلقت إحداها على مقربة من العاصمة سول، لكن على الرغم من عملية استمرت خمس ساعات، فشل الجيش في إسقاط المسيّرات الكورية الشمالية، ما أثار انتقادات واسعة لهذه الاستجابة.

وأجرى الجيش الكوري الجنوبي، الخميس تدريبات؛ لتعزيز دفاعه المضاد للمسيّرات، حسب هيئة الأركان.

ووصف الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول هذا التوغل الجوي، وهو الأول منذ خمس سنوات، بأنه أمر "لا يمكن تحمله"، واعداً بجعل كوريا الشمالية تفهم أن "الاستفزازات ستكون لها دائماً عواقب وخيمة" عليها.

(د ع)