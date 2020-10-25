بيريتان... أثبتت أن المرأة الحرة لا تستسلم ولا تهاب الموت

نفّذت الشهيدة بيرتيان هيفي في 25 تشرين الأول 1992، عملية في حرب المقاومة ضد الخونة والعملاء الكرد، في منطقة خاكورك، وقاتلت حتى الرصاصة الأخيرة، وبعد أن نفذت ذخيرتها ولكي لا تقع أسيرة في أيدي العملاء والخونة وتبدي موقفها ضد نهج الاستسلام للحزب الديمقراطي الكردستاني ألقت بنفسها من أعالي المنحدر واستشهدت، وبهذه المناسبة نُظمت عدّة اجتماعات لاستذكار المناضلة بيرتيان هيفي في عدّة مناطق ضمن شمال وشرق سوريا، وحلب.

تربه سبيه

ففي ناحية تربه سيبه في إقليم الجزيرة نُظّم اجتماع جماهيريّ من قبل مؤتمر ستار، حضره حشد من مكونات الناحية من الكرد والعرب والسريان، وتحدثت في الاجتماع الإدارية في مؤتمر ستار نوجين محمد، وأشارت إلى أن بيرتان أصحبت رمزًا من رموز النضال ومقاومة المرأة الحرة في المنطقة، وقالت: "نجد العشرات من الأهالي يسمون بناتهم باسم بيريتان وهذا يدل على أن نهج بيريتان مازال مستمراً".

وبيّنت نوجين محمد بأن الدولة التركية وبالتعاون مع بعض الأطراف الكردية حاولوا كسر إرادة المرأة الحرة في شخص الشهيدة بيريتان إلا أنها رفضت الاستسلام والذل وأعطت درساً في التضحية والوفاء للخونة والعملاء.

وأوضحت نوجين محمد بأن نضال ومقاومة المرأة الحرة يرعب الأعداء وبشكل خاص الدولة التركية، والدليل استهدافهم للمناضلة هفرين خلف والكثير من النساء اللواتي يناضلن من أجل حرية المرأة، وقالت: "مع الأسف نجد أن بعض الأطراف الكردية تتعاون مع هذه السياسات".

ديرك

استذكر أهالي ديرك وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني وعضوات مؤتمر ستار الشهيدة بيريتان خلال اجتماع في مركز دجلة للثقافة والفن في ديرك.

وتحدثت هيزل ديرك الإدارية في مؤتمرستار خلال الاجتماع وقالت بأن الشهيدة بيريتان أثبتت للعالم مقاومتها ونضالها ضد كل ذهنية تمس بحرية وكرامة المرأة، وقالت: "لذا علينا تجديد عهدنا في السير على خطاها ليس فقط بتسمية بناتنا أو اجتماعنا خلال تجمع جماهيري، بل عبر متابعة السير على دربها وفكرها التحرري".

جل آغا

وفي ناحية جل آغا تجمّع العشرات من أهالي الناحية في المركز الثقافي لاستذكار الشهيدة بيريتان، وزينت الصالة بصور الشهداء.

وتحدثت الإدارية في مكتب المرأة في حركة المجتمع الديمقراطي لشمال وشرق سوريا زينب محمد، وأشارت إلى نضال المرأة الحرة، التي حاربت منذ مئات السنين جميع الأنظمة لتحرير المرأة واسترجاع حقوقها.

ونوّهت زينب إلى أن الشهيدة بيريتان استشهدت خلال عملية عسكرية في جبال كردستان، وأبت الاستسلام واختارت الشهادة بديلاً عنها، وناشدت جميع الأحزاب الكردية بترك الخلافات السياسية وتوحيد الصف الكردي لمواجهة جميع السياسات الخارجية.

عامودا

وفي ناحية عامودا نُظم اجتماع في مركز هوري للثقافة والفن، بحضور العشرات من نساء وأهالي الناحية.

وتحدثت في الاجتماع عضوة مؤتمر ستار زلال مصطفى، عن بعض خصال الشهيدة بيريتان وقالت: "تميزت بيرتيان بعشقها للحرية، ونضالها المستمر في سبيل حرية المرأة والدفاع عن قيمها وقيم المجتمع، حتى لحظة استشهادها".

وشددت زلال مصطفى على ضرورة سير كافة النساء الكرديات ونساء كردستان على خُطا الشهيدة بيريتان.

حلب

وفي مدينة حلب، أحيا مؤتمر ستار ذكرى الثامنة والعشرين لاستشهاد المناضلة بيريتان خلال اجتماع عُقد في قاعة الاجتماعات، بمشاركة المئات من الأهالي وأعضاء مؤسسات حيّ الشيخ مقصود والأشرفية.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، بعدها ألقيت كلمة من قبل العضوة في منسقية مؤتمر ستار دانيز عفرين وتطرقت للحديث عن حياة الشهيدة بريتان وكفاحها الثوري في جبال كردستان التي باتت شعلة لجميع النساء التواقات للحرية واللواتي التحقن بصفوف وحدات المرأة الحرة وحملن اسمها.

وأشارت أيضًا بأن الشهيدة بريتان من خلال عمليتها الفدائية أوصلت رسالتها إلى الأعداء بقوة وإرادة وقدمت صورة المرأة الكردية الحرة في الثورة.

وتعهدت عفرين العضوة في مؤتمر ستار دانيز في ذكرى استشهاد المقاتلة بريتان عن تحقيق أهدافها والنضال في سبيل الحرية للقائد عبدالله أوجلان ولجميع النساء.

من ثم عرض سينفزيون عن المسيرة النضالية للشهيدة بريتان.

(كروب)

ANHA