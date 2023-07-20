بيريفان خالد: الإدارة الذاتية ثمرة ثورة 19تموز

قبل أحد عشر عاماً من اليوم، انطلقت شرارة ثورة الـ 19من تموز، لتنتشر بعدها في كافة أرجاء شمال وشرق سوريا، وحققت إنجازات ومكتسبات بفضل فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، وتضحيات أهالي وشهداء المنطقة.

الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بيريفان خالد قيمت ثورة 19 تموز عبر وكالتنا، وباركت الذكرى الحادية عشر لانطلاق ثورة 19تموز على كافة أهالي شمال وشرق سوريا، وعلى ذوي الشهداء، وقوات سوريا الديمقراطية ونساء شمال وشرق سوريا.

بيريفان خالد أوضحت: "منذ بداية الثورة وحتى هذا اليوم شارك كافة مكونات شمال وشرق وسوريا في تحقيق أهداف الثورة وحماية المكتسبات التي حُققت".

وأكدت بيريفان خالد: "بتكاتف وتضامن أهالي شمال وشرق سوريا وتضحيات الشهداء تحققت أهداف الثورة، والهدف الرئيس هو الوصول لمجتمع حر ديمقراطي، مجتمع ينال في كافة المكونات حقوقه".

ونوهت بيريفان خالد بعد أن أخذ الشعب على عاتقه تنظيم نفسه بنفسه تم البدء بتشكيل مجالس الشعب، وبعدها الإدارات الذاتية الديمقراطية في الجزيرة وكوباني وعفرين، إلا أن هذا الأمر لم يروق لدولة الاحتلال التركي، وبعد تأسيس الإدارات الذاتية الثلاث تعرضت مدينة كوباني للهجوم من قبل داعش بدعم من دولة الاحتلال التركي.

وأكدت بيريفان خالد بتكاتف أبناء وبنات شمال وشرق سوريا كافة تم التصدي لهجوم داعش وتم طرده من كوباني التي تعتبر رمزاً للثورة شمال وشرق سوريا.

ونوهت بيريفان خالد إلى ان وبعد طرد داعش من كوباني، حملت قوات سوريا الديمقراطية على عاتقها تحرير كافة أراضي شمال وشرق سوريا، وبدأت مراحل التحرير والتي انطلقت تدريجياً من مدينة منبج الطبقة والرقة وصولاً إلى دير الزور.

وبّينت بيريفان خالد: "بعد الانتهاء من داعش عسكرياً، ما يزال خطره قائماً في المنطقة عبر خلاياه الإرهابية التي تعمل على خلق الفتن بين مكونات المنطقة، وزعزعة أمن واستقرار المنطقة بشكلٍ عام".

وأكدت بيريفان خالد: "واجهتنا تحديات أكبر من خطر داعش، ألا وهي هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، تركيا التي لم يروق لها الانتصارات التي حققتها ثورة 19 تموز في مناطق شمال وشرق سوريا احتلال عفرين وارتكبت مجازر عدّة هناك، واحتلت أيضاً تل أبيض ورأس العين، وكان ولا يزال هدفها الأول والأخير هو القضاء على إرادة أهالي المنطقة".

المقاومة مستمرة

وبيّنت بيريفان خالد أيضاً: "إلى جانب الهجمات والحصار الاقتصادي المفروض على المنطقة، إلا أننا كإدارة ذاتية في شمال وشرق سوريا وشعب شمال وشرق سوريا لن نتوقف عن المقاومة وسنصمد أمام هذه التحديات عبر تصعيد النضال لحماية مكتسبات وإنجازات ثورة 19تموز.

ونوهت بيريفان خالد إلى أن تأسيس الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بكافة الإدارات الذاتية والمدنية هي ثمرة ثورة 19 تموز، ومن أهم إنجازاتها خلق التعايش المشترك بين مكونات شمال وشرق سوريا.

وعن دور المرأة في ثورة 19تموز، قالت بيريفان خالد: "هي ثورة المرأة وبريادة المرأة. المرأة التي كانت ريادية في كافة المجالات وفي كافة ساحات النضال في شمال وشرق سوريا. ناضلت وكسرت الذهنية الذكورية والعادات التي تُقّيد المرأة".

وأضافت: "المرأة في شمال وشرق سوريا كسرت كل القواعد التي تُقيدها، وأخذت دورها في المجال العسكري والسياسي وفي المجال الإداري وصنع القرار لتحمي مكتسباتها، وطبقت نظام الرئاسة المشتركة في كافة المجالات".

ولفتت، بيريفان خالد: "في السابق كان هناك عدة تنظيمات نسائية، ولكن لم تكن تملك المساحة أو المجال الكافي لأخذ دورها بالعمل بشكل أريحي بسبب الأنظمة الحاكمة، وبثورة 19 تموز المرأة أصبحت ريادية وأخذت على عاتقها العمل الجاد والدؤوب في كافة المجالات ضمن الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا".

مخططات الإدارة الذاتية

وعن مخططات الإدارة الذاتية ومساعيها وبرامجها بّينت بيريفان خالد: "مناطق شمال وشرق سوريا تواجه تحديات وصعوبات عديدة هدفها إفشال مشروع الإدارة الذاتية من قبل أطراف دولية وإقليمية، ويقع على عاتقنا حماية مكتسبات وإنجازات هذا المشروع العظيم".

وأضافت: "من مشاريعنا ومخططاتنا تقديم كافة الخدمات والمتطلبات لشعب شمال وشرق سوريا لينعموا بحياة كريمة تسودها الرفاهية، حياة تليق ببطولاتهم وتليق بمكتسباتهم التي أُنجزت في شمال وشرق سوريا". ونوهت: "شعب شمال وشرق سوريا منذ 11عاماً لم يتوقفوا في تقديم الغالي والنفيس في سبيل دعم إنجازات ثورة 19تموز".

الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بيريفان خالد أوضحت: "أهم خطوة سنعمل عليها في مناطق الإدارة الذاتية هي دعم ترسيخ الأمن والاستقرار بشكل عام، والتصدي لكافة الهجمات التي تحاول النيل من الإدارة الذاتية سواء كان داخلياً أو خارجياً، إلى جانب دعم وتطوير مشاريع اقتصادية وتنموية لأهالي شمال وشرق سوريا".

(أ ب)

ANHA