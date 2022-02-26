حديث الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) في إقليم الفرات، بيريفان إسماعيل، لوكالتنا جاء في وقت تسعى فيه شعوب المنطقة إلى رفع اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب".

وبدأ حظر الحزب على يد ألمانيا، عندما قامت بحظره عام 1993، وتبعتها في خطوة مماثلة دول عديدة أبرزها إسرائيل، وأميركا، وانكلترا، ومن ثم وضعه في قائمة "الإرهاب" في دول عدة.

بيريفان إسماعيل قالت لوكالتنا إن "وضع حزب العمال الكردستاني على "قائمة الإرهاب" خطأ كارثي من المجتمع الدولي الذي وضع القوانين ولا يلتزم بها، فجيش دولة الاحتلال التركي يقصف جبال كردستان بالأسلحة الكيماوية ولا يحرك المجتمع الدولي ساكناً، وهنا نلاحظ أن الإرهاب وجذوره في تركيا وراعيه المجتمع الدولي الذي يغض الطرف عن جرائم ومجازر دولة الاحتلال التركي بحق شعوب المنطقة".

أضافت بيريفان: "حزب العمال الكردستاني لم يهاجم أي دولة، وما يفعله فقط هو الدفاع عن الكرد الذين يتعرضون للمجازر على يد جيش الاحتلال التركي، وإن هدف الحزب الأساسي هو الدفاع عن قيم شعب المنطقة".

أشارت بيريفان إسماعيل "ما يميز حزب العمال الكردستاني عن باقي الأحزاب هو مشروعه الديمقراطي الساعي لتطبيقه في منطقة الشرق الأوسط الذي يعيش تحت قبضة المستبدين، فالحزب منذ تأسيسه يدعو إلى الإنسانية ويدافع عنها، وهذا ما جعل أغلب الدول في العالم تتخذ موقف العداوة منه؛ لأن أهدافه معاكسة لأهداف الدول المتحكمة بمصير المنطقة، وعندما أدركت هذه الدول خطورة الحزب قامت بوضعه على "قائمة الإرهاب"".

"كيف يمكن لمن دحر مرتزقة داعش وأهدى السلام إلى العالم أن يكون إرهابياً؟"

بعد أعوام من وضع اسمه على "قائمة الإرهاب" تسعى شعوب المنطقة إلى إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب"، سواء بالنزول إلى الساحات أو عبر حملات جمع التواقيع؛ لإيصال صوتهم إلى من يدّعون أنهم منظمات حقوقية، وفي إقليم الفرات بدأت الحملة في بداية العام الجاري.

الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) في إقليم الفرات، بيريفان إسماعيل، ناشدت أهالي المنطقة الانضمام للحملة وقالت: "حان الوقت لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب"، فشعب المنطقة بات على دراية تامة بمشروعه الديمقراطي الطامح إلى كسر القيود؛ لأنه الحل الوحيد للأزمات العالقة في الشرق الأوسط، وستتوقف جميع الحروب، ولن يصل المشروع إلى أهدافه إلا بالتفاف وتكاتف شعوب المنطقة حول الحزب".

تابعت: "القائد أوجلان أورث أعضاء الحزب فكره وفلسفته، الذين بدورهم بدأوا بنشر هذا الفكر الحر في جميع الأنحاء وأصبح للحزب قاعدة شعبية في جميع البلدان".

تساءلت بيريفان إسماعيل في ختام حديثها، كيف يمكن لمن حارب مرتزقة داعش في شنكال، وأنقذ الآلاف هناك من خطر الإبادة، أن يكون إرهابياً؟، كيف يمكن لمن دحر مرتزقة داعش في سوريا وأهدى السلام للعالم أن يكون إرهابياً؟.

(ن ك/ج)

ANHA