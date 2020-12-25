بيريفان حسن: فلسفة القائد أظهرت لشعوب المنطقة حقيقة الأنظمة الفاشية التي تحكمهم

تحارب دولة الاحتلال التركي أفكار القائد عبدالله أوجلان، بشتّى الأساليب والوسائل الممكنة، ولعلّ أبرزها هو فرض عُزلة عليه في سجن جزيرة إيمرالي، إذ تمنع محاميه وذويه من عقد لقاءات معه، يقول مراقبون: إنّ ذلك ينمو عن خشية تركيا من أن تسطع أفكار جديدة له إلى النّور يتّخذ منها الشعب الكردي نهجاً يسير عليه.

فالقائد عبدالله أوجلان، في إحدى كتبه يقول: "لو خُيّرت أنا مثلا لانكببت على أعمالي في أي مكان أطأه، في قريتي على سفوح جبال جودي على حواف جبال جيلو في محيط بحيرة وان، على شواطئ نهر الفرات"، لكن الحقيقة هي أنّ فلسفته تعدّت حدود كلماته هذه وتجاوزت حدود الأنهار، والجبال، والسفوح، والتلال، وباتت درب الخلاص للشعوب المظلومة الباحثة عن برّ الأمان، ودفع بالدول المستبدّة لمحاربة أفكاره، وبدولة الاحتلال التركي لفرض العُزلة عليه داخل سجنه المنفرد بإيمرالي.

حول هذا التقت وكالة أنباء هاوار بالرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD في اقليم الفرات بيريفان حسن للحديث عن فلسفة القائد أوجلان، والعُزلة التي تفرضها عليه تركيا.

تقول بيريفان حسن: إنّ "الفلسفة التي طرحها القائد عبدلله أوجلان، جاءت بعد دراسة عميقة للقوانين التي يحكم بها الدول شعوبهم، ووجد من خلالها إنّ الدولة لا تستطيع إيجاد حلول لكافّة المشاكل التي يعاني منها الشعب، وتقوم بإرضاء بعض الجهات فقط، فقام بطرح فلسفته التي كانت معادية لقوانين الدول الي تحارب الديمقراطية، ولهذا حُبكت المؤامرة الدولية ضدّه".

وأضافت قائلة :إنّ "أهم ما طرحه فكر القائد، هو إيجاد حل للمشكلات العالقة في الشرق الأوسط، عبر طرحه لمشروع أخوّة الشعوب الذي أنقذ مكوّنات كثيرة في المنطقة جُرّدت من حقوقها وثقافتها، لتشارك غيرها من المكوّنات التعايش السلمي بفضل فكره، وكذلك إعطاء دور للمرأة التي كانت تعاني في ظل المجتمع الذكوري المسيطر، وأصبحت بفضل فكره، وفلسفته تحظى بمكانةٍ مرموقةٍ، وتشارك الرجل في المناصب".

وترى عضوة الهيئة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD بيريفان حسن، أّن "لفكر القائد تأثّير كبير في منطقة الشرق الأوسط، وأظهرت لشعوب المنطقة حقيقة الأنظمة التي تحكمهم، وكان لتوجيهاته أثر واضح في نفوسهم، وهذا ما دفع بدولة الاحتلال التركي لتشديد العُزلة عليه، ومنع عائلته ومحاميه من زيارته خوفاً من خروج أفكار جديدة للقائد من شأنها أن تعيق المخططات التركية في المنطقة".

وبحسب بيريفان حسن، إّنه "في بعض الأحيان تُفسّر فلسفة القائد بشكل خاطئ، ولهذا يتوجّب علينا أن نتدرّب لنطوّر أنفسنا، فالقائد عبر فلسفته يدعوا إلى التّدريب بشكل مكثّف، كي لا تُفسّر الأشياء من قبل كلّ شخص كما يروق له، ولا يعطوا الفرصة لأعدائنا لاستغلال ما يقعون فيه من أخطاء، كذلك يتوجّب على شعوب المنطقة التدرّب على فكر القائد، لأنّه طريق الخلاص لهم من هذه الأنظمة التي تحكمهم، وتوحيد صوتهم ليصلوه إلى المنظمات الإنسانية والحقوقية، لرفع العُزلة عن القائد".

وناشدت السياسية الكردية في ختام حديثها المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التدخُّل لرفع الحصار عن أوجلان، لأنّ صمتها يعطي المجال لدولة الاحتلال لانتهاك حقوق الإنسان، وتشديد العُزلة على القائد عبدالله أوجلان.

(ج)

ANHA