بيرفان خالد: توجهنا إلى باريس بموجب دعوة رسمية من الرئاسة الفرنسية

بناءٍ على دعوة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون زار فرنسا وفد من مجلس سوريا الديمقراطية متمثل برئاسة المجلس التنفيذي إلهام أحمد، ومن قبل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا متمثلة بالرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي بيرفان خالد والرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة المدنية في دير الزور غسان يوسف.

الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بيريفان خالد، قالت لوكالتنا أن الرئاسة الفرنسية وجهت دعوة رسمية للإدارة الذاتية الديمقراطية لزيارة باريس.

وأوضحت بيريفان خالد أن الدعوة وجهت لهم منذ مدّة، وقد توجهوا إلى فرنسا بوجبها وقالت: "حضر اللقاء الرئيس الفرنسي ومستشاري الرئاسة الفرنسية ومسؤولين رفيعي المستوى ضمن الحكومة الفرنسية".

بيرفان خالد أكدت أنهم ناقشوا خلال اللقاء التطورات الحاصلة في شمال وشرق سوريا، وعلى مستوى كافة الأصعدة، والسياسية بشكلٍ عام، والاجتماعية والأمنية والاقتصادية ومحاربة داعش. وقالت: "إن الرئيس الفرنسي أكد دعمه للإدارة الذاتية حتى تحقيق وضع آمن واستقرار في سوريا والمنطقة".

وكشفت بيرفان خالد أن الرئاسة الفرنسية أكدت مواصلة دعمهم العسكري والاقتصادي لمناطق الإدارة الذاتية.

والتقى وفد رفيع المستوى من مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الاثنين، ١٩ تموز، مع رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون.

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ANHA