بينهن نساء كبيرات في السن.. السلطات التركية تعتقل نحو 24 شخصاً في وان

في إطار حملة الإبادة السياسية التي تنفذها السلطات التركية بحق الناشطات والسياسات في شمال كردستان، نفذت السلطات التركية يومي الأربعاء والخميس، حملة اعتقالات طالت نحو 24 شخصاً، بعد مداهمتها عدة منازل في مدينة وان، شمال كردستان.

وذكرت محكمة تركية أن سبب الاعتقال هو العمل في جمعية الشعب الحرة، التي تأسست في "يني مهلة "عام 2015، بحسب ما نقلته وكالة فرات للأنباء.

واعتقل خلال مداهمات صباح الأربعاء، أعضاء وعضوات مجلس أمهات السلام توركان ايشك، غياستين جفيرل، متين دومان، غولجان ادار، ديلبر ايشك، إسماعيل كافال، حكيم جينديوغلو، محسن دومان، عبد الرحمن ديك، كوركين كارا، غزال اوزتونج، صالح كرات.

فيما اعتقلت اليوم الخميس، 11 شخصاً ضمن إطار التحقيقات نفسها، وكانت معظم المعتقلات من النساء اللواتي تجاوزت أعمارهن 65 عاماً، بينهن "خديجة دومان، فاطمة يورغون وخمه ايشك".

واتهمت المحكمة جميع المعتقلين على أنهم "أعضاء الجمعية "ولم تكتفِ بمذكرة التوقيف إنما اتخذت قراراً بحفظ القضية تحت بند سري للغاية. كما تم تمديد مدة الاحتجاز لأربعة أيام أخرى.

(ي م)