بينهم طفلة وقاصرات.. إصابة 5 من عائلة واحدة جراء القصف التركي على زركان

جدد جيش الاحتلال التركي، ليلة أمس، قصفه على ناحية زركان التابعة لمقاطعة الحسكة، وقراها الشمالية، حيث استهدف الناحية منذ الساعة الـ 11 ليلاً، بالقذائف المدفعية والصاروخية، حسب ما رصده مراسلنا.

وتركز القصف على الجهة الشمالية للناحية، وقرية الأسدية الواقعة شمال الناحية، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة، وإلحاق أضرار مادية كبيرة بممتلكات المواطنين.

بحسب سجلات مشفيي الشعب في ناحية الدرباسية ومدينة الحسكة، اللذين استقبلا المصابين، فإنهم من عائلة الظاهر، وهم: محمود الظاهر (٤٢ عاماً)، براء محمود الظاهر (١٦ عاماً)، نرجس محمود الظاهر (١٥عاماً)، شفق محمود الظاهر (٩ أعوام)، وقريبة العائلة إيناس إسماعيل الخلف (١٧ عاما).

(أم)

ANHA