بينهم سيدة.. مقتل ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي

أعلنت مصادر محلية، "استشهاد المواطن محمد عمار (41 عاماً)، ظهر اليوم الخميس، برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي على حدود المنطقة الشرقية، بين مخيم البريج ومنطقة جحر الديك شرق وسط قطاع غزة".

وبحسب مصادر طبية: "انتشلت الطواقم الجثمان من مكان استهدافه من قبل الاحتلال، بعد وقت من إصابته وتعرضه لنزيف، وبعد منع قوات الاحتلال الإسعاف من الوصول إلى المنطقة الحدودية لتقديم الإسعاف الأولي للمصاب".

وبحسب مصادر محلية، فإن المواطن كان ينصب شباكاً للصيد، فيما يقول الجيش الإسرائيلي أنه رصد نشاطاً مشبوهاً للشخص، بينها حفر في الأرض وحقيبة مشبوهة.

وصباح اليوم، قتل الجيش الإسرائيلي شاباً في جنين بعد اشتباك مسلح، بالإضافة إلى شابة وهي أم لأربعة أطفال، في البلدة القديمة بالقدس، بزعم محاولتها طعن شرطي إسرائيلي.

(ع م)