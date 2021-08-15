بينهم رجل عمره سبعين عاماً.. المرتزقة يختطفون 3 مدنيين في عفرين المحتلة

وأكد المصدر أنه بتاريخ الـ 10 من الشهر آب الجاري أقدم مرتزقة الشرطة العسكرية، بالتعاون مع مرتزقة لواء محمد الفاتح، على اختطاف ثلاثة مواطن من أهالي قرية معملو.

المصدر ذكر أسماء المختطفين، وهم "محمد خليل (70 عاماً) ـ علي محمد شعبان (42 عاماً) ـ عبدو خليل (50 عاماً)".

وأشار المصدر إلى أن المرتزقة اقتادوا المختطفين، علي محمد شعبان وعبدو خليل، إلى السجن المركزي في قرية ماراته، ولا يزال مصيرهما مجهولاً.

وبحسب المصدر، فإن ذوي المسنّ محمد خليل اضطروا لدفع 1000 دولار أميركي كفدية حتى تم الإفراج عنه.

ومن جهة أخرى، انفجرت عبوة ناسفة، صباح اليوم، على الطريق الواصل بين مدينة إعزاز وعفرين، دون ورود تفاصيل أخرى حول الانفجار.

(ف إ/سـ)