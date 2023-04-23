بينهم عمر البشير ...فرار مساجين من سجن في الخرطوم

نشرت عدة مواقع محلية منها “صحيفة الجريدة” و”شبكة رصد السودان” تسجيل فيديو للحظات خروج المساجين من السجن الواقع شمالي الخرطوم.

كما نشرت فيديو لاشتباكات حول سجن كوبر قبيل فرار السجناء.

ويضم السجن عدداً من السجناء من قادة النظام السابق وعلى رأسهم عمر البشير الرئيس المعزول ونائبه علي عثمان محمد طه، واكدت العديد من الوسائل الإعلامية خروجه أيضاً.

كما تداول ناشطون عدداً من الفيديوهات تظهر المساجين وهم يسيرون في شوارع منطقة كوبر وهم يرتدون زي السجن الأبيض.

ومساء الجمعة، تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بشأن اقتحام سجن الهدى وإخراج المساجين.

وخلال الأيام الماضية خرج آلاف المساجين من عدة سجون بالعاصمة الخرطوم “سجن الهدى بأم درمان وسجن سوبا جنوبي الخرطوم، ودار التائبات بأم درمان” بسبب انعدام الأكل والماء.

(سـ)