بينهم أمميّان..  HPG تكشف سجل 3 من قوات الكريلا

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي(HPG) بياناً كشف فيه سجل 3 من قوات الكريلا استشهدوا في 15 حزيران الجاري، وجاء في البيان:

"في البيان الصادر الذي قمنا بالإعلان عنه في 17 حزيران 2023، أعلنا عن إحكام السيطرة على مجموعة من جنود الاحتلال في تلة الشهيد شاهين في خاكورك، ونصب كمين أمام جنود الاحتلال، وقمنا بتوجيه ضربات لهم عن قرب، مما أسفر عن مقتل 18 منهم.

إن رفاق دربنا كل من الرفيقة آسيا (آمارا) والرفيقين آزاد وكوجر (سيد)، الذين تولوا قيادة هذه العملية بروح التضحية الآبوجية، حاربوا بشجاعة وارتقوا إلى مرتبة الشهادة في المعركة التي أعقبها قصفٌ للعدو.

إن كل من رفاق ورفيقات دربنا، آسيا، الفتاة البطلة المولودة في مناطق البحر الأسود، وآزاد، الابن الاشتراكي النبيل للشعب الألماني، اللذان انضما إلى صفوف حزب العمال الكردستاني بمشاعر أممية كبيرة وإيمان عظيم بالأيديولوجية الاشتراكية الديمقراطية، وفي الفترة التي كانت فيها قومية الشعوب تستبد ببعضها البعض، عبرا عن الرد الأكثر معنى، ورفيق دربنا كوجر ممثل روح الوحدة الوطنية الكردية من شرق كردستان، أصبحوا ممثلين للحقيقة العليا لحزب العمال الكردستاني من خلال هذه العملية، وجابهوا العدو بشجاعة عظيمة وبروح فدائية، وجسدوا بشكل ملموس حقيقة حزب العمال الكردستاني التي لا تُقهر، وإن الروح الفدائية ووعي الأمة الديمقراطية والفكر الاشتراكي السامي التي يمثلها هؤلاء الرفاق، قد اجتمعت معاً في الفلسفة الآبوجية وأصبحوا عنوان لبنة قضيتنا التحررية، وإننا سنناضل بدون توقف من أجل حياة اشتراكية وديمقراطية وحرة للبشرية، التي قدم رفاق دربنا تضحيات في سبيلها وكان هدفهم الأعظم، سوف نستذكر ذكرى رفاق دربنا الفدائيين في حديقة حرية الشعوب، ونعد بتحقيق أهدافهم حتماً.

نتقدم بالعزاء الحار لأبناء الشعب التركي والألماني والكردي الوطنيين، ولا سيما العوائل الأعزاء لرفاق ورفيقات دربنا كل من آسيا وآزاد وكوجر.

سجل الشهداء بحسب البيان هي كالتالي:

الاسم الحركي: آسيا كاني رش

الاسم والكنية: قدرية تاتيك

مكان الولادة: أوردو

اسم الأم والأب: نظيفة - عزيز

تاريخ ومكان الاستشهاد: 15 حزيران 2023 | خاكورك

الاسم الحركي: آزاد شركر

الاسم والكنية: توماس يوهان سبايس

مكان الولادة: ماينبورغ - ألمانيا

اسم الأم والأب: كريستا - أنطوان

تاريخ ومكان الاستشهاد: 15 حزيران 2023 | خاكورك

الاسم الحركي: كوجر مديا

الاسم والكنية: دياكو سعيدي

مكان الولادة: سنه

اسم الأم والأب: تامينا - صديق

تاريخ ومكان الاستشهاد: 15 حزيران 2023 | خاكورك".

(ف)