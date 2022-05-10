بينهم 5 جنود أتراك.. مقتل 6 محتلين في عمليات لقوات تحرير عفرين

وأعلنت قوات تحرير عفرين، اليوم، عن مقتل 5 جنود من جيش الاحتلال التركي إضافة إلى مقتل مرتزق خلال عمليات نفذتها القوات في الـ 6 والـ 7 من ايار الجاري.

وجاء في بيان لقوات تحرير عفرين:"

للإعلام والرأي العام

تم بتاريخ السادس والسابع من أيار الجاري تنفيذ عمليات ردع ضد جيش الاحتلال التركي والمجموعات المرتزقة التابعة له.

حيث تم في السادس من أيار الجاري استهداف قاعدة لجيش الاحتلال التركي في منطقة الباب بعمليتين. مما أسفر عن مقتل ثلاثةٍ من جنود الاحتلال التركي.

وفي السابع من أيار الجاري تم استهداف قاعدة تركية أخرى في مدينة الباب، مما أسفر عن مقتل جنديين تركيين.

كما تم في اليوم ذاته تنفيذ عمليةٍ قنص على خط مارع. مما أسفر عن مقتل مرتزق.

وفي ذات التاريخ أيضاً تم إسقاط طائرة درون تركية.

وأسفرت هذه الهجمات عامةً عن مقتل خمسة جنود من جيش الاحتلال التركي ومرتزق".

(ر)