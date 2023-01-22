بينهم 5 أطفال ومثلهم من النساء.. ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى في الشيخ مقصود

وفقد 12 شخصاً حياتهم بينهم 5 نساء و5 أطفال، جراء انهيار المبنى السكني المؤلف من 5 طوابق في (قسم معروف) بحي الشيخ مقصود، وجرح شخصان آخران، بحسب مشفى الشهيد خالد فجر الوحيد في الحي.

بعد تواصلنا مع الفرق الطبية للمشفى، تم التعرف على هوية 4 من الأشخاص الذين فقدوا حياتهم، بينهم 3 أطفال، وهم: يوسف جعرور (عامان ونصف)، حميدة جعرور( 8 أعوام)، جمال جعرور (7 أعوام)، إلى جانب رضوان محمد ( 55 عاماً).

كما تم التعرف على هوية أحد الجرحى وهو جمال جعرور في العقد السادس من العمر، وهو جد الأطفال الذين فقدوا حياتهم.

أما حالة الجريحين الصحية فهي غير مستقرة حيث سيخضعان لعمليات جراحية.

فيما تواصل فرق الطوارئ والإنقاذ العمل على إزالة الأنقاض لتخليص الناجين.

(س ر)

ANHA