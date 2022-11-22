بينها هجوم بالأسلحة الكيماوية...قسد تنشر حصيلة اليوم لهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا

الحصيلة، جاءت في بيان نشرته قوات سوريا الديمقراطية، على موقعه الرسمي حول هجمات الاحتلال التركي التي استهدفت شمال وشرق سوريا، اليوم الثلاثاء 22 تشرين الثاني. وللحظة نشرها.

قوات سوريا الديمقراطية أكدت أن الاحتلال يشن عدوانه جواً بالطائرات الحربية والمسيرة إضافة إلى المدفعية الثقيلة والدبابات والصواريخ، وأعلنت أن الاحتلال التركي استخدم الأسلحة الكيماوية لمرة واحدة في قصفه على قرية "طاط مراش".

والحصيلة كما يلي :"

"يشن الاحتلال التركي منذ ثلاثة أيام عدواناً واسعاً على مناطق شمال وشرق سوريا، عبر القصف الجوي بالطائرات الحربية والمسيرة، إضافة إلى المدفعية الثقيلة والدبابات والصواريخ، مستهدفاً المنشآت والمرافق الحيوية والمشافي وآبار النفط، ومنازل وممتلكات المدنيين. وجاءت حصيلة اليوم، الثّلاثاء، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، على مختلف مناطق شمال وشرق سوريا، حتى لحظة إعداد هذه الحصيلة، على الشكل التالي:

– عدد الغارات بالطيران الحربي: /6/ غارات.

– عدد مرات الاستهداف بالطيران المسير: / 6/ مرات.

– عدد مرات الاستهداف بالمدفعية الثقيلة والدبابات والصواريخ: /82/ مرة.

– عدد القذائف التي تم رصدها: /590/ قذيفة مدفعية ثقيلة.

– عدد المواقع التي تم استهدافها: /45/ موقعاً، ما بين مستشفيات ومحطات وقود وآبار نفط.

– عدد مرات الاستهداف بالأسلحة الكيماوية: مرة واحدة، استهدفت فيها قرية “طاط مراش” بريف عفرين الجنوبي.

وجاءت التفاصيل على الشكل التالي:

1 – مناطق الشهباء:

– عدد مرات الاستهداف بالقذائف المدفعية والدبابات: /43/ مرة، استهدفت فيها أكثر من /36/ قرية وموقعاً.

– عدد القذائف التي سقطت: /570/ قذيفة، وهناك الكثير ممن لم يتم رصدها.

– المناطق التي تعرضت للقصف بالمدفعيّة الثَّقيلة والصَّواريخ وقذائف الدبّابات، هي: “شيخ عيسى، زيوان، حربل، طريق أحرص، سموقه، تل مضيق، منغ، بيلونية، سد الشهباء، تل جيجان، تل عناب، حربل، الوحشية، وكفر نايا، مطار منغ”.

– عدد الضحايا: /2/ عنصران اثنان من قوات حكومة دمشق.

– عدد الإصابات: /2/ عنصران اثنان من قوات حكومة دمشق.

2 – كوباني وريفها:

– عدد مرات الاستهداف بالطيران الحربي: مرة واحدة استهدف فيها مركز مدينة كوباني.

– عدد مرات الاستهداف بالقصف البري: /9/ مرات.

– المناطق التي تعرَّضت للقصف، هي قرى: ” سيلم، كولتب، سفتك، قرموغ، مستوصف قرموغ، زور مغار، زيارة، جارقلي، ومدرسة كوران”.

3 – ريف عفرين الجنوبيّ:

– عدد مرات الاستهداف: /16/ مرة.

– عدد القذائف التي تمكن رصدها: /20/ قذيفة.

– عدد الضحايا: فقدان عنصر لقوات الحكومة السورية لحياته.

– القرى التي تم استهدافها: “بينه/ إبين، ميّاسة، المنطقة الواقعة بين قريتي برج القاص ومياسة، زيارة، محيط القاعدة الإيرانيّة في بينه، إرشادية، علقمية، المالكية، شوارغة، مرعناز، ومحطة محروقات علقمية”.

3 – منبج وريفها:

– عدد مرات الاستهداف: مرتين.

– القرى التي تم استهدافها: “محسنلي، والهوشرية”، مع تحليق الطيران المُسيّر في أجواء الجهة الشرقية والشمالية والغربية لمدينة منبج.

4 – الحسكة وريفها:

– عدد مرات الاستهداف بالطائرات المسيرة: /3/ مرات، غارة واحدة استهدف فيها قاعدة مشتركة لوحدات مكافحة الإرهاب (YAT) وقوات التحالف الدولي، واثنتان لقرية “العوجة”.

– عدد مرات الاستهداف بالمدفعية والدبابات والصواريخ: /2/ مرة

– المناطق التي تم استهدافها: “قاعدة مشتركة لوحدات مكافحة الإرهاب والتحالف الدولي، ريف تل تمر، ريف زركان، أم الخير”.

– عدد الشهداء: شهيدان اثنان من وحدات مكافحة الإرهاب (YAT).

– عدد الجرحى: /3/ مقاتلين من وحدات مكافحة الإرهاب (YAT).

5 – القامشلي وريفها:

– عدد مرات الاستهداف بالطيران المسير: /2/ مرتين، استهدف فيها حقلي “عودة” النفطي، والآخر بالقرب من قرية “ليلان” جنوب غرب تربه سبيه بـ/7/ كم.

– عدد مرات الاستهداف: /10/ مرات.

– عدد الإصابات: إصابة جندي من قوات حكومة دمشق بقناص تركي بالقرب من معبر نصيبين مع القامشلي.

– المناطق والقرى التي تم استهدافها: “تل زيوان، كر داهول، توكي، تل كيف، دودان، مفرق علي فرّو، دكري، روتان، وكركي شامو”.

6 – ريف دير الزور:

عدد مرات الاستهداف: /5/ غارات للطيران الحربيّ للاحتلال التركي، استهدف فيها قرية “مكمن” التي تبعد /70/ كم عن الحدود السورية التركية".

(سـ)