بينها ضرب وإهانات.. 431 انتهاكاً بحق الصحفيين في باشور كردستان خلال 2022

نظم مركز "ميترو" للدفاع عن حقوق الصحفيين في باشور كردستان، مؤتمراً صحفياً، اليوم الإثنين في مدينة السليمانية، حضره العشرات من وسائل الإعلام بالإضافة إلى شخصيات سياسية وحزبية.

وقال منسق المركز، رحمن غريب خلال المؤتمر الصحفي، إنه "بعد 32 عاماً من الحكم المشترك للقوتين الكرديتين الرئيسيتين في باشور كردستان، يتعرض الصحفيون للاعتداء والانتهاك أثناء أداء واجباتهم وتغطية الأحداث".

وبيّن أنه، حسب التقرير السنوي فقد "تم تسجيل 431 انتهاكاً بحق 301 صحفي ومؤسسة إعلامية العام الماضي، منها 26 حالة ضرب وإهانة لصحفيين وإعلاميين، و4 حالات إهانة، و46 حالة اعتداء وتهديد، وحالتيّ هجوم صاروخي، وثلاث حالات اقتحام لمنازل صحفيين، و6 حالات اعتداء إلكتروني، و16 حالة أخذ تعهدات إجبارية، و64 حالة إلقاء قبض على صحفيين بدون أمر قضائي".

وأضاف إنه "تم أيضاً تسجيل 195 حالة عرقلة ومنع من أداء العمل الصحفي، و68 حالة مصادرة وكسر لمعدات صحفية، وحالة واحدة لغلق مكتب قناة تلفزيونية".

وأشار غريب إلى أن "معظم الانتهاكات التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية عام 2022 ولم يتغير سلوك الأجهزة الأمنية تجاه الفرق الإعلامية عند تغطية الأحداث".

(م ش)