بين مؤيد ومعارض لإغلاق العيادات توحدت الآراء حول زيادة عدد الأطباء في المشافي

لمنع تفشي جائحة كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا, أصدرت الإدارة الذاتية جملة من القرارات منها إغلاق المعابر الحدودية والمؤسسات والمدارس وتعقيمها.

ولمنع التجمعات فرضت "خلية الأزمة" حظراً كاملاً للتجوال في جميع المناطق، بالإضافة إلى إغلاق العيادات الطبية التي كانت تستقبل عشرات المراجعين والمرضى يومياً.

وحول هذا الموضوع استطلعت وكالة أنباء هاوار آراء المواطنين الذين أوضحوا بأن عدد الأطباء والمراكز الصحية قليلة.

المواطن ولات خليل قال: "فرض الحظر خطوة إيجابية, حيث كانت تحدث تجمعات كبيرة، وهذا خطر على حياة الأهالي".

وأضاف خليل "إذا انتشر الوباء هنا فالمستشفيات مفتوحة، والأطباء يقومون بواجبهم ويدوامون في المشفى على الرغم من إغلاق عياداتهم".

من جانبها قالت سلطانة الأحمد: "نعاني من قلة العيادات المفتوحة, والمشفى نظيف ويقدم الرعاية اللازمة لنا، كما أن تمديد حظر التجوال هو لصالح الشعب لمنع انتشار هذا الفيروس".

المواطن مدلول الإبراهيم من جهته قال: "عدد الكوادر الطبية هنا قليل، ويجب زيادة عددها، وإغلاق العيادات يؤثر بشكل سلبي على المواطنين والمرضى".

وللتعويض عن إغلاق العيادات طالب الإبراهيم الجهات المعنية بضرورة إلزام الأطباء بالعمل في المراكز الصحية المستثناة من الحظر، بالإضافة إلى مشفى الشعب والمشافي الأخرى في المدينة.

ومن جهته قال المواطن أحمد حسن وهو من أهالي ناحية مركدة: "عمي بحاجة إلى طبيب صدرية، لأنه يعاني من انتفاخ في الرئة، ونحن هنا منذ ثلاثة أيام ولم يأت أحد لمعالجته".

وأشار حسن إلى إن إغلاق العيادات أثر سلباً في بعض المواطنين, فالأسر التي يوجد فيها مرضى لا تستطيع معالجتهم بسبب نقص وعدم دوام الأطباء في المشافي العامة والخاصة.

وأضاف حسن "يجب أن تكون هناك زيادة في عدد الكوادر الطبية في المشفى من جميع الاختصاصات, نظراً لقلة الأطباء فيها، كل يوم يقولون غداً لكن دون فائدة".

وحول شكاوى الأهالي التقت وكالة أنباء هاوار الإداري في مديرية الصحة بالحسكة إسماعيل حسن، الذي قال: "قمنا بإغلاق كافة العيادات لمنع حصول تجمعات، وهذا شيء إيجابي لسد الطريق أمام انتشار الفيروس في مناطقنا".

ورحب حسن بهذه الشكاوى، وأوضح قائلاً "هذا لمصلحتهم, ومستشفى الشعب مفتوح للجميع والأطباء الذين عياداتهم مغلقة يأتون إلى هنا لمساعدتنا, وهذا القرار أُصدر من قبل هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا ونحن بدورنا قمنا بتنفيذه".

ونوه حسن، أن بعض الأطباء الذين لم يتعاقدوا مع المشفى "عند الضرورة يتم الاتصال بهم ويأتون فوراً وهذا الشيء مجاني".

وفي الختام قال الإداري في مديرية الصحة بالحسكة إسماعيل حسن "نحن مجبرون على استقبال أي أحد يعاني من أي شيء، وإجراء الفحوصات اللازمة له".

(هـ ن)

ANHA