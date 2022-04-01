بين الحصار والهجمات التركية.. مسلمو شمال وشرق سوريا يستعدون لرمضان

شهر رمضان شهر مميز وذو قدسية خاصة لدى المسلمين، وله مكانة خاصة عن باقي شهور السنة الهجرية.

يصومون فيه لأنه ركن من أركان الإسلام، ويمتنعون عن عدد من المحظورات التي ترافق الصوم.

في شمال وشرق سوريا، أيضاً يستعد المسلمون لصوم رمضان، بتحضيرات تتضمن شراء المواد الغذائية وخاصة التمور، وشراء الحلويات ومستلزمات صناعتها.

محي الدين محمود، من مدينة كوباني، تحدث لوكالتنا عن قدسية الشهر "لشهر رمضان وقع خاص لدينا، فهو رمز الأخوة ومشاركة الفقراء، وصومه أمر من الله تعالى، عملاً بالآية الكريمة "كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم"، فرضه على عباده ليختبر قوة نفوسهم، وليشعر صاحب المال بالفقير ويشاركه الجوع، والصيام فيه إصلاح للنفس".

وأشار: "في شهر رمضان تتحقق المساواة بين كافة طبقات المجتمع، فلا فرق فيه بين المواطن العادي أو الرئيس، وحتى الملوك الذين يقومون بزهق الأرواح ويتسببون في الحروب سيحاسبهم الله على أفعالهم، حتى لو تخفوا خلف قناع الدين وادعوا الإنسانية".

وعادة ما يترافق صوم رمضان بمبادرات خاصة من الميسورين مادياً، وذلك بتقديم المساعدات العينية أو المالية للأسر المحتاجة، بينما يتوجه العديد من الأشخاص إلى توزيع الخبز مجاناً على الأهالي، طيلة شهر رمضان أو في أيام معينة منه.

في حين يؤكد عبد العزيز رمضان، من قرية كيشكي التابعة لناحية كركي لكي في مقاطعة قامشلو، أن رمضان هو شهر الخير والبركة، وعلى جميع من يصوم فيه أن يلتزم بتعاليم الإسلام وأن يقدم على فعل الخير.

بينما يقول المواطن ياسر الحسين من مدينة الطبقة، أن رمضان هو شهر الرحمة وصلة الأرحام، وتكون العبادات فيه متميزة عن باقي شهور السنة، لأن له طابع خاص لدى المسلمين.

الحسين تحدث عن الغلاء في الأسواق "بعض المواد الغذائية ضرورية لشهر رمضان، ولا يستطيع الجميع شراءها، فقط بعض الأسر، والأزمات في العالم تؤثر علينا أيضاً".

صابرين الطرف، من ناحية الشدادي في مقاطعة الحسكة، باركت بدورها حلول شهر رمضان الكريم على المسلمين في بقاع الأرض، وقالت "على المسلم أن يلتزم بصومه ويبتعد عن المفطرات، لأن رمضان شهر تكثر فيه البركة والحسنات.

صابرين استشهدت بأحاديث نبوية عن قدسية شهر رمضان وخصائصه بالنسبة للمسلم، متوجهة بالتهاني للمسلمين.

ومن ناحية تل تمر، التي يتعرض ريفها بشكل مستمر لقصف الاحتلال التركي ومرتزقته، تقول كلناز عثمان "إن شهر رمضان هو شهر اختبار للمسلمين ليجزيهم الله على صبرهم وتمسكهم بتعاليم دينهم".

كلناز تابعت "يجب أن يكون رمضان شهر التسامح ونبذ العداء، وأن يكون رمزاً للمحبة والسلام.

فيما أشارت إلى القصف والهجمات التي يشنها الاحتلال التركي على المدنيين وقالت "على الرغم من ذلك سنصوم رمضان ونصبر".

وتطرقت أيضاً إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق، ودعت التجار وأصحاب المحال التجارية إلى مساعدة المواطنين لا رفع أسعار المواد، ليكون رمضان شهر الخير والبركة والتسامح كما هو معروف عنه.

(سـ)

ANHA