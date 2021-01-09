بيمان عفرين: اغتيال المناضلات الثّلاث كانت مؤامرة تستهدف إرادة المرأة الحرّة

تحت شعار، " لا للاحتلال التركي، معاً نحمي المرأة والحياة"، استذكر مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة الذكرى السنوية الثامنة لمجزرة باريس التي ارتكبت بحقّ المناضلات الكرديات الثلاثة " ساكينة جانسيز، ليلى شايملز، وفيدان دوغان" على يد الميت التركي في الـ 9 من كانون الثاني 2013، وذلك خلال اجتماع.

وحضر الاجتماع، الذي نظّم من قبل مؤتمر ستار في صالة رشو الواقعة في حي المشيرفة في مدينة الحسكة، عضوة المنسقية العامة لمؤتمر ستار بيمان عفرين، ممثّلون عن التنظيمات والحركات النسائية، ممثّلون عن مؤسسات ومجالس الإدارة الذاتية، بالإضافة إلى المئات من أعضاء المراكز والمؤسسات المدنية في المدينة.

وزينت الصالة بصور القائد عبد أوجلان وصور الشهداء، إضافة إلى إشعال الشموع تكريماً للمناضلات الثلاث.

الاجتماع بدأ بوقوف الحضور دقيقة صمت، من ثم عرض سنفزيون يروي سيرة حياة المناضلات الثلاث وكفاحهن في ضد الفاشية والظلم.

ومن ثمّ ألقت عضوة المنسقية العامة لمؤتمر ستار بيمان عفرين، كلمة استذكرت في مستهلها المناضلات الثلاث، مشيرةً إلى نضالهن وكفاحهن في وجه السياسات القمعية بحقّ الشعوب المضطهدة، وقالت :" إنّ نضال الشهيدة ساكينة جانسيز كان يهدد سياسة الفاشية التركية التي بنيت على الظلم والاستبداد ما دفع بهم إلى اعتقالها لعدة مرات وزجّها في السجون".

وأضافت بيمان عفرين أنّ اغتيال المناضلات الثلاث كانت مؤامرة في محاولة لقتل إرادة الشعوب عامةً و المرأة الحرة خاصةً.

بيمان أوضحت، أنّ الدولة التركية هدفها كسر مقاومة وإرادة المرأة، وقالت: "الشهيدات اللواتي قتلن في باريس وسلوبي وهبن حياتهن للنضال التحرّري للشعب الكردي ".

ودعت بيمان في نهاية حديثها كافّة الأهالي والتنظيمات النسائية والمرأة الشابة والشبيبة لأداء مهامهم للتصدي لكافة الهجمات التي تستهدف إرادة الشعوب والمرأة خاصة.

وانتهى الاجتماع بترديد الشعارات والهتافات التي تحيّي مقاومات المرأة وسط زغاريد الأمهات.

(ك)

ANHA