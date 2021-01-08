بيلوسي تبحث مع رئيس الأركان كبح أي خطوة عسكرية محتملة لترامب

وتراهن بيلوسي على كبح أي خطوة عسكرية محتملة لترامب في الزمن المتبقي من الرئاسة، بينما يسعى الديمقراطيون إلى عزله، على خلفية الأحداث العنيفة التي شهدتها العاصمة واشنطن، مؤخرا.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن التصويت على عزل ترامب من البيت الأبيض، قد يجري في الأسبوع المقبل على الأرجح.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه لن يشارك في مراسم تنصيب جو بايدن، رئيسا جديدا للولايات المتحدة.

ويأتي ذلك بعيد أحداث الشغب التي شهدها مبنى "الكابيتول" في العاصمة واشنطن، الذي اقتحمه أنصار ترامب أثناء انعقاد جلسة للكونغرس، لإعلان فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالانتخابات.

(ي ح)