بيلاروسيا تقمع تظاهرة احتجاجية وتعتقل العشرات

وقالت منظمة "فياسنا" لحقوق الإنسان إن الشرطة تدخلت بأعداد كبيرة لمحاصرة تظاهرة وسط العاصمة، واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المحتجين، مؤكدةً إيقاف السلطات الأمنية العشرات خلال تظاهرة احتجاجية خرجت أمس الأحد، للمطالبة برحيل لوكاشينكو.

وسار المتظاهرون في ضواحي المدينة ملوحين بأعلام المعارضة البيضاء والحمراء، ووفق موقع "ناشا نيفا" القريب من المعارضة، نظم قرابة 100 تجمّع للمعارضين في بيلاروسيا والمناطق المحيطة بها.

وتخرج المعارضة البيلاروسية في تظاهرات احتجاجية منذ آب/ أغسطس الماضي، مطالبة باستقالة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، موجهة الاتهام إليه بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية لتمديد فترة حكمه المستمرة منذ 26 عامًا، وهو ما ينفيه لوكاشينكو ويرفض الاستقالة.

ويشار إلى أن أوروبا تهدد الرئيس ألكسندر لوكاشنكو بفرض عقوبات، وسبق أن فرضت العقوبات على 40 مسؤولًا بينهم وزير الداخلية ومساعده المتهمين في التورط في تزوير الانتخابات الرئاسية في 9 آب/أغسطس التي لا يعترف الأوروبيون بنتائجها، بالإضافة إلى قمع التظاهرات التي تم إيقاف الآلاف حتى الآن جرائها.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع جمدت سويسرا الأصول المالية للرئيس لوكاشينكو، وقالت الحكومة السويسرية إن لوكاشينكو وابنه فيكتور من بين 15 شخصًا لن يُسمح لهم بدخول سويسرا أو السفر عبرها، وأضافت أن "هناك مزاعم تفيد بأنهم مسؤولون عن استخدام العنف والاعتقالات التعسفية".

(س ر)