بيلافيا: تركيا تمنع السوريين والعراقيين واليمنيين من السفر عبر خطوطها إلى بيلاروسيا

وأعلنت شركة الطيران البيلاروسية "بيلافيا" الجمعة عن إقرار السلطات التركية منع رعايا سوريا والعراق واليمن من الصعود على متن رحلات جوية متوجهة إلى بيلاروسيا، التي يتهمها الاتحاد الأوروبي بجلب المهاجرين إلى أوروبا.

وفي السياق، أفادت بيلافيا في بيان "بناء على قرار السلطات المختصة في تركيا، لن يُسمح لمواطني العراق وسوريا واليمن على الرحلات الجوية بين تركيا وبيلاروسيا" اعتبارًا من الجمعة.

وكان رئيس حزب الشعب الأوروبي، مانفريد ويبر، قد هدد يوم أمس، بمنع شركة الخطوط الجوية التركية من الهبوط في مطارات بلدان الاتحاد الأوروبي، على خلفية أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروس وبولندا، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأنقرة استغلال خطوطها الجوية في "الاتجار بالبشر".

كما يتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بتنسيق وصول هذه الموجة الجديدة من المهاجرين واللاجئين إلى الجانب الشرقي من حدود التكتل، ردًّا على العقوبات الأوروبية التي فرضت على بلاده بعد القمع الوحشي الذي مارسه نظامه بحق المعارضة.

وشهدت ألمانيا زيادة حادة في أعداد المهاجرين القادمين من بيلاروسيا عبر جارتها بولندا. وفي تشرين الأول/ أكتوبر بلغ عدد هؤلاء المهاجرين حوالي 5000 شخص، حسب برلين.

(د ع)