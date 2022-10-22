بيئة استراتيجية تزداد قسوة... اليابان وأستراليا توقعان اتفاقاً أمنياً

وقع رئيسا الوزراء فوميو كيشيدا وأنتوني ألبانيزي الاتفاق في مدينة بيرث بغرب أستراليا، لتجديد اتفاقية أبرمت قبل 15 عاماً عندما كان الإرهاب وانتشار الأسلحة أكبر مصدرين للقلق، بحسب وكالة فرانس برس.

وأشاد رئيس الوزراء الأسترالي بـ "الإعلان المشترك حول التعاون الأمني" كما سمي الاتفاق، مؤكداً أن هذا النص "التاريخي يوجه إشارة قوية إلى المنطقة بشأن تحالفنا الاستراتيجي"ً.

وقال مسؤولون أستراليون إنه بموجب الاتفاق، اتفقت الدولتان على تجري القوات العسكرية تدريبات مشتركة في شمال أستراليا. وأوضحوا أن الاتفاق "سيوسع ويعزز التعاون في الدفاع وتبادل المعلومات الاستخباراتية".

ومن دون ذكر الصين أو كوريا الشمالية بالاسم، قال كيشيدا إن الاتفاقية جاءت رداً على "بيئة استراتيجية تزداد قسوة".

(م ش)