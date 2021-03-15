بيدرسون يحذّر من انفجار ضخم مقبل في سوريا

وذكر بيدرسون "بحجم المعاناة التي تعرض لها الشعب السوري من ظلم وفقر وموت وانتهاكات"، مؤكداً أن "العالم فشل في مساعدة السوريين".

وقال في كلمة أمام مجلس الأمن عبر تقنية "الفيديو كوفرنس"، إن التقدم بالحل السوري يتطلب تنازلات من اللاعبين الأساسيين داخلياً وخارجياً، منبهاً من انفجار ضخم مقبل إذا لم يتم التوصل إلى حل ووقف تام لإطلاق النار.

كما أشار إلى أن السوريين شاهدوا 5 جيوش تقاتل على أراضيهم في وقت واحد، في إشارة إلى التدخلات العسكرية التركية والإيرانية والروسية، فضلًا عن الضربات الإسرائيلية، ناهيك عن داعش الذي استقطب مقاتلين من كل حدب وصوب قبل أن يهزم.

إلى ذلك، حذر من الأوضاع المعيشية المتردية في البلاد، وتنامي الفقر والعوز، مؤكداً أن سوريا ستحتاج إلى عدة أجيال لإعادة بناء ما دمره الصراع.

أما عن أطفال سوريا، فقال: "الكثير من الصغار حرموا الدواء والغذاء وطالتهم الاعتقالات"، معتبرا أن العالم لم ينجح في إنقاذ السوريين مما سماه الأمين العام الكابوس الحي.

كما لفت إلى أن العنف في البلاد لم يتوقف رغم التراجع الكبير في وتيرته هذا العام، داعياً إلى الدفع نحو الحل السلمي رغم الصعاب والعراقيل.

ودعا السوريين جميعاً إلى إظهار الإرادة السياسية للوصول إلى حل للأزمة.

يذكر أن الأزمة السورية التي أنهت عامها العاشر خلفت أكثر من 388 ألف قتيل، ولا تزال المأساة متواصلة.

(ي ح)