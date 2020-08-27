بيدرسون يعلن استئناف اجتماعات ما تسمى اللجنة الدستورية

قال بيدرسون في بيان له اليوم "بعد الاختبار الإضافي التالي والمزيد من النصائح الطبية والخبراء فيما يتعلق بأربعة اختبارات إيجابية سابقة لفيروس كورونا تم إبلاغ مكتب المبعوث الخاص رسمياً من قبل السلطات الصحية المختصة بأن طبيعة تلك الحالات تبين أنه يمكن للجولة الثالثة للجنة أن تستأنف اجتماعاتها مع تباعد مكاني كامل والاحتياطات ذات الصلة".

وأضاف "بعد التشاور مع الرؤساء المشاركين وأعضاء اللجنة ستستأنف الاجتماعات في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم في قصر الأمم المتحدة في جنيف".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت يوم الاثنين الماضي تعليق اجتماعات ما تسمى اللجنة الدستورية في جنيف عقب اكتشاف وجود إصابات بفيروس كورونا ضمن الوفود المشاركة.

وتعقد في جنيف الجولة الثالثة من اجتماعات ما تسمى اللجنة الدستورية بمشاركة الحكومة السورية وما تسمى المعارضة التابعة للاحتلال التركي وبغياب قوى وازنة على الأرض، وكان بيدرسون قال قبل بدأ هذه الجولة "لا تنتظروا معجزة من هذه المباحثات".

(ي ح)