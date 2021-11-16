بيدرسن: الأزمة السورية تحتاج تعاوناً روسياً أميركياً والعقوبات تصعّب جهود إعادة البناء

وأوضح المبعوث الدولي إلى سوريا، غير بيدرسن، أن "العقوبات المفروضة على دمشق تزيد صعوبة جهود إعادة البناء في البلاد"، مبيناً إن "الأزمة السورية تحتاج تعاوناً جاداً بين كل من الولايات المتحدة وروسيا"، وذلك خلال لقاء له مع شبكة سكاي نيوز عربية.

وأعلن غير بيدرسن الشهر الماضي، انتهاء محادثات اللجنة الدستورية السورية في جنيف دون إحراز أي توافق حول المبادئ الدستورية الأربعة، موضحاً أن الاجتماع الأخير عبارة عن خيبة أمل لافتقار المجتمعين لفهم سليم لطريقة دفع هذا المسار إلى الأمام، لذا لم تتوصل الجولة لتفاهمات وأرضية مشتركة.

وتوقع بعض المراقبين مع وصول جو بايدن للرئاسة الأميركية، في مطلع العام الجاري، حدوث انفراجة في الأزمة السورية مع بداية تموضع القوات الأميركية في بعض المناطق بسوريا، مرجحين لجوء بايدن إلى قرار مجلس الأمن 2254 الذي أقر في كانون الأول/ ديسمبر عام 2015، وينص على أن الشعب السوري من له حق تقرير مصير بلاده بإجراء انتخابات برعاية دولية ووقف إطلاق النيران والسعي لتشكيل حكومة انتقالية.

(د ع)