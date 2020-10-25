بيدرسن يلتقي المعلم في دمشق

وقالت وكالة سانا الرسمية إن الجانبين ناقشا أعمال ما تسمى اللجنة الدستورية "حيث أكد الجانبان أهمية نجاح عملها، الأمر الذي يقتضي الالتزام بقواعد إجراءاتها المتفق عليها وخاصة عدم التدخل الخارجي في عملها وعدم وضع أي جداول زمنية مفروضة من الخارج".

ووصل بيدرسن، مساء أمس، إلى العاصمة السورية دمشق، في محاولة منه لتحديد موعد الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية.

وانطلقت الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، في 24 من آب الماضي، بعد تسعة أشهر من الجولة السابقة والتي انتهت جميعها بخلاف بين الوفود المشاركة حول الاتفاق على جدول الأعمال.

واختتمت الجولة في 29 من الشهر نفسه في ظل عدم تحديد موعد الجلسة المقبل حتى الآن.

(ي م)