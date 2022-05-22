وذكرت صحيفة الوطن المقربة من حكومة دمشق أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن بحث مع وزير خارجية حكومة دمشق فيصل المقداد، اليوم الأحد، في دمشق "عدداً من القضايا المتعلقة بتسوية الأزمة السورية".

وقال بيدرسن إن "الاجتماع كان جيداً جداً، حيث بحثنا في الملفات المتعلقة بالقرار الأممي 2254، ثم أمضينا بعض الوقت في النقاش في التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الشعب السوري، وكذلك ملف المهجرين في الداخل واللاجئين" على حدّ قوله.

وأشار بيدرسن إلى أن المحادثة تناولت أيضاً "لجنة صياغة الدستور"، وقال: "كما تعلمون سيكون لدينا اجتماع في جنيف في 28 من الشهر الحالي، حيث ستشارك الوفود الثلاثة، وأتمنى أن يكون الاجتماع جيداً ويمكن من خلاله أن نتقدم ونعمل على بناء ثقة وتطبيق القرار 2254".

ولم تفضِ الجولات السابقة لما تسمى "اللجنة الدستورية"، إلى أي تقدم؛ نظراً لحصر المشاركة في اجتماعاته بين الساعين إلى السلطة، من ممثلين عن حكومة دمشق وموالين لتركيا، وسط استبعاد القوى الديمقراطية في سوريا.

(د ع)