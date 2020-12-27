بيانات:  قرار الحكم بحق ليلى كوفن غير شرعي

أصدر مجلس عوائل الشهداء في مدن مقاطعة الحسكة بيانات منفصلة إلى الرأي العام، تعقيباً على اعتقال البرلمانية والسياسية ليلى كوفن والحكم عليها بالسجن غيابيّاً لمدة 22 عاماً وثلاثة أشهر.

وقُرأ بيان مدينة الحسكة في حي تل حجر من قبل عضوة المجلس روجدا أحمد، وبحضور العشرات من ذوي الشهداء.

وفي ناحية تل تمر تجمّع العشرات من عوائل الشهداء رافعين أعلام مؤسّستهم وصور أبنائهم الشهداء، في ساحة المجلس للإدلاء ببيان، وقُرأ من قبل عضوة المجلس جنار يوسف.

أيضاً أُدلي ببيان في ناحية الدرباسية قُرأ من قبل الإدارية في مجلس عوائل الشهداء هندية بكر، بحضور العشرات من النساء والعامليين في المؤسّسات المدنية إضافة إلى أهالي الناحية، وذلك أمام المجلس.

وفي عامودا اصدر مجلس عوائل الشهداء ومؤتمر ستار في الناحية بيانا مشتركاً.

وشارك في البيان الاعضاء والعضوات من مؤسسات المجتمع المدني بناحية عامودا، العضوات في مؤتمر ستار رافعين صور المناضلة ليلى كوفن وصور القائد عبدالله اوجلان واعلام مؤتمر ستار ومجلس عوائل الشهداء.

قرآ البيان أمام مجلس عوائل الشهداء من قبل العضوة في المجلس عطية بيجو.

وجاء في نص البيانات:

"تمارس دولة الاحتلال التركي بكلّ الوسائل والأفعال اللاإنسانية العنف ضدّ المرأة الحرّة والسياسيين والبرلمانيين وخاصّة المرأة الحرّة التي تقف ضدّ الذهنية السلطوية، واللواتي دفعن أرواحهنّ في سبيل تحرير المرأة من العبودية.

وندّد البيان بالسّياسة التعسّفية التي تنتهجها الدولة التركية بحقّ النساء في روج آفا وباكور كردستان واعتقالها الرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الكردستاني ليلى كوفن بأشدّ العبارات.

وأعلن مجلس عوائل الشهداء عبر البيان تضامنه مع ليلى كوفن برفع الصّوت لإيصاله إلى العالم أجمع حيال الاعتداءات والممارسات التي تمارسها حكومة العدالة والتنمية برئاسة أردوغان ضدّ النّاشطات والبرلمانيين والسّياسيين المنافي لحقوق الإنسانية وحقوق المرأة التي تكافح سياسيّاً.

ولفت البيان إلى أنّ هذا الاعتقال يعدّ الثاني للسياسيّة ليلى كوفن، وخلال الاعتقال الأوّل أُعلنت حملة الإضراب عن الطعام ضمن السّجون لدعم ومساندة كافّة النساء المعتقلات والنساء المناضلات في عموم كردستان، ردّاً على سياسية الدولة التركية وإنهاء العُزلة المشدّدة بحقّ القائد عبدالله أوجلان، والمعتقلين السياسيين وحتى وصل عدد المضربين عن الطعام إلى مرتبة الشهادة.

وأشار البيان إلى ِأنّه ما تزال الدولة التركية تنتهك حقوق المرأة وبشكل خاص المرأة المناضلة والمنظمة، وتهدّد النساء وتعتقلهنّ سعياً لسدّ الطريق أمام كفاح المرأة، حيث رأى العالم بأجمعه كيف كانت ليلى كوفن تكافح في كلّ السّاحات والمدن والقرى وذلك بتنظيم فعاليات تهدف إلى تنظيم المرأة وإنهاء العُزلة المشدّدة على القائد عبدالله أوجلان، ورفع وتيرة المقاومة لتجرير القائد في سجون الفاشية التركية.

كما شدّد المجلس عبر البيان إلى رفع وتيرة النضال والكفاح من أجل فكّ العُزلة عن كافّة المعتقلين السياسيين والبرلمانية وبشكل خاص الاعتقال اللّاشرعي والغير حقوقي الذي يمارسه الاحتلال التركي بحقّ السّياسيّة ليلى كوفن دون أن تحضر محاكمتها، وقال "هذا يظهر كيف ِأنّ الدولة التركية في باكور كردستان تستهدف النّساء السّياسيات والمنظّمات علاوة على تهديداتها وانتهاكها المستمرّة في روج آفا على كافّة النّساء، وبشكل خاص النساء المنظّمات اللواتي لهنّ دور فعّال في المجتمع".

وجدّد البيان الأساس الذي سيسعى إليه كلّ النساء حتى تنال حريتها، وتتحرّر كلّ مناطقها من المحتل وإنهاء العُزلة المفروضة على القائد أوجلان والمعتقلين السياسيين، لإيصال المجتمع إلى حريّته، كون حريّة القائد مرتبطة بحريّة المجتمع والشعوب التوّاقة للحريّة التي تناضل من أجل حريّتها وكرامتها.

وناشد البيان كافّة النّساء في عموم كردستان للانضمام إلى طريق السياسة والمقاومة، للحدّ من انتهاكات وهجمات الدولة التركية، كما ناشدت المنظّمات الحقوقية والدفاع عن الحريّات بالواجب الملقاة على عاتقهم ووضع حدّ للانتهاكات التركية والاعتقالات التعسّفية بحقّ عموم النساء والسّياسيين في باكور كردستان وشمال وشرق سوريا".

كوباني

وجاء بيان مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، بعد الحملة الشرسة التي تشنّها الدولة الفاشية التركية داخل أراضيها بحقّ المناضلين والمناضلات الكُرد، وقيام أمنها باعتقال المناضلة الكردية ليلى كوفن منذ أيام .

وقرأت البيان رئيسة لجنة زوجات الشهداء في إقليم الفرات فاطمة عمر كيلو، بحضور عدد من أعضاء وعضوات وإداريين في مجلس عوائل الشهداء وذلك أمام مبنى المجلس في مدينة كوباني.

وجاء في نص البيان:

ما زالت ديكتاتورية دولة الاحتلال التركي تمارس أسلوب السلطة الغير مشروع بحقّ المناضلين والمناضلات الكرديات، وآخرها اعتقال المناضلة ليلى كوفن، وزجها في السّجون والحكم عليها 22 عاماً بدون أسباب تقنع فيها الرأي العام.

ومؤسف جدّاً زجّ النساء المناضلات في الوقت الذي أثبتت فيه النّساء أنّ المرأة هي أساس المجتمعات الناجحة، لذلك نرى بأنّ الدولة التركية تستهدف الرموز من النساء، ولا يعجبها المناضلات أو الشخصيّات التي تهدف الى نشر السلام والديمقراطية.

إنّنا في مدينة كوباني نناشد جميع نساء العالم لرفع صوتهنّ عالياً في وجه الأنظمة الاستبدادية، ونقول لتلك الأنظمة كفاك اعتقالاً للنساء وكلّنا ليلى كوفن، الحريّة لجميع المناضلات والمناضلين في سجون الدولة الفاشية التركية وعلى رأسهم القائد عبد الله أوجلان والمناضلة ليلى كوفن

مكتب المرأة المسلمة في مؤتمر المجتمع الإسلامي الديمقراطي

في السياق، أصدرت عضوات مكتب المرأة المسلمة في مؤتمر المجتمع الإسلامي الديمقراطي بياناً أُلقي أمام مركزهم في حي مشيرفة بالحسكة، بحضور عضوات المكتب وطالبات أكاديمية المجتمع الإسلامي وعضوات قسم التربية الدينية في جامعات روج آفا ومؤتمر ستار.

قُرأ البيان من قبل الإدارية في مكتب المرأة المسلمة أميرة عزو، ونص البيان:

"يواصل متزعّم حزب العدالة والتنمية أردوغان تسخير القضاء و كلّ مؤسسّات الدولة في تركيا لخدمة أجنداته الفاشية بالشراكة مع الحركة القومية المتطرّفة، في قمع معارضي النظام التركي.

في سياق ذلك، اعتقلت السلطات التركية البرلمانية السابقة والرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي ليلى کوفن، ومن بين التّهم التي وجّهها الادّعاء العام التركي هي تأسيس وقيادة منظمة غير مرخّصة، عضوية منظمة محظورة والمشاركة في مظاهرات غير مصرّح بها إلى جانب تهم متعلّقة بنشاطاتها العملية ومشاركتها في الحراك المدني الداعي للديمقراطية.

لذلك، إنّنا في المؤسسة الدينية للمرأة في شمال شرق سوريا ندين وبشدّة هذا القرار، ونعتبره حكم تعسُّفي وغير شرعي يكسر نضال كلّ امرأة تحاول قول كلمة الحق, وبناءً على ذلك نؤكّد على الاستمرار بالدّفاع عن حقوق النساء المتعطّشات للحريّة أينما كنّ، ونقدّم دعمنا للیلی کوفن.

ونحن نساء في المؤسّسات الدينية نعاهد المناضلة ليلى كوفن بالوقوف صفّاً واحداً معها، ومع جميع الحرائر حتى نيل حقوقهنّ ومطالبهنّ والإفراج عن أسيرات الحريّة".

واختتم جميع البيانات بالشّعارات التي تحيّي مقاومة المرأة.

(كروب/س و)

ANHA