بيانات تندد بهجمات الدولة التركية المحتلة على كوباني

تجمع العشرات من أعضاء وعضوات لجنة الشبيبة لمقاطعة الشهباء، أمام مركز مجلس مقاطعة الشهباء الواقع في ناحية فافين، رافعين أعلام حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة، ويافطات كتب عليها" لأجل الانتقام لشهدائنا اكسروا الخيانة والفاشية"، "النصر حليفنا والخزي والعار لأردوغان"، "بوحدتنا وصمودنا سندحر الاحتلال التركي".

قرئ البيان من قبل عضو لجنة الشبيبة لمقاطعة الشهباء، مصطفى حمدو.

وجاء في مستهل البيان: "تمر الأزمة السورية وتتصاعد وتيرة العنف واستهدافات الاحتلال التركي العشوائية التي تطال المدنيين، ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار".

مضيفاً "إنها مجزرة أخرى تضاف إلى سلسلة المجازر وجرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين في مدينة كوباني وقراها الآمنة باستهداف منازل المدنيين بجميع أنواع الأسلحة، والذي أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء".

وأشار البيان إلى أن "منازل المواطنين ودور العبادة لم تسلم من قصفهم الهمجي، حيث حرب الإبادة التي يمارسها المحتل التركي ومرتزقته وبعض القوى الكردية المتحالفة معهم ضد أبناء شمال وشرق سوريا، والتي تهدف إلى ضرب النسيج المجتمعي والأهلي وخلق الفوضى أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي والقوى الكبرى كروسيا وأميركا خاصة، دون اتخاذ أي موقف رادع لمحاسبة نظام تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وحكومته الإرهابية، وعملاءه من المرتزقة السوريين من داعش وأخواتها".

وأدان البيان انتهاكات دولة الاحتلال العدائية التي تهدد الأمن والاستقرار في شمال وشرق سوريا والمنطقة، وطالب المجتمع الدولي والقوى الضامنة روسيا وأمريكا بالخروج عن صمتهم والوقوف أمام الاحتلال التركي ومجموعاته الأرهابية التي تشكل الخطر الأكبر على العالم أجمع، مؤكداً أن كل هذه الممارسات والمجازر لن تزيدنا إلا إصراراً في تصعيد نضالنا ومقاومتنا للاحتلال والإرهاب حتى تحرير كامل الأراضي".

الرقة

في السياق ذاته، أدانت منظمات المجتمع المدني في مدينة الرقة خلال بيان، قرئ من قبل الرئاسة المشتركة لاتحاد المثقفين ريم الحمود، الاعتداءات السافرة والمتكررة على كوباني والمكتسبات التي حققتها الأمة الديمقراطية في معركتها ضد قوى الظلام وداعميها وعلى رأسهم الدولة الفاشية التركية التي فشلت كل مخططاتها بدعم الإرهابيين لإفشال مشروع الأمة الديمقراطية الذي يسعى إلى تحقيق السلام وأخوة الشعوب".

وأضاف البيان "يجب ان تعلم كوباني ورأس العين وتل أبيض وكافة المناطق المحتلة أنها ليست لوحدها وإن كل شعوب العالم لن تتخلى عنها وإننا نقف صفاً واحداً ضد تلك الاعتداءات وأن العدو التركي ليس عدوا لفئة واحدة بل هو عدو لكل الشعوب التواقة إلى الحرية".

واستنكرت المنظمات الصمت العالمي والدولي حيال ما يجري في كوباني وعفرين وسري كانيه /رأس العين وكري سبي/تل أبيض، وشددت على ضرورة توحيد شعوب المنطقة صفها وتصعيد نضالها والمقاومة ضد الإبادة الجماعية، التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي بحقها".

(كروب/ف)

ANHA